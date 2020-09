Imali koronu i blage simptome pa dobili Parkinsonovu bolest

Nekoliko znanstvenih studija pokazalo da je dio pacijenata nakon infekcije korona virusom oboljelo od Parkinsonove bolesti. Prije su bili zdravi. Jednom pacijentu se promijenio rukopis

<p>Prijavljujemo pacijenta (45) s vjerojatnom Parkinsonovom bolesti koja je dijagnosticirana nakon teške infekcije s akutnim respiratornim sindromom s koronavirusom.</p><p>Objavljeno je to u prestižnom medicinskom časopisu The Lancent Neurology kao dio zajedničkog istraživanja tima znanstvenika iz Medicinskog centra Share Zedek u Jeruzalemu i tvrtke Sentojin koja je svjetski lider u ranoj dijagnozi bolesnika s rijetkim bolestima.</p><p>Opisali su kako je pacijent po povratku iz SAD-a u Izrael primljen u bolnicu sredinom ožujka zbog suhog kašlja, bolova umišićima i gubitka njuha. Test je pokazao da je pozitivan na koronu, iako nije imao temperautru niti je bilo potrebe za primanje kisika.</p><p>Stavljen je u izolaciju no nakon tri dana je bio negativan.</p><h2>Pacijentu se promijenio rukopis</h2><p>- Tijekom trotjedne izolacije pacijentu se promijenio rukopis, bilo je poteškoća u govoru, pisanju poruka na mobitelu, primijetio je osjećaj drhtanja u desnoj ruci. Simptomi su se nastavili i kada se vratio kući iz bolnice - opisuju liječnici.</p><p>Pacijent je na kraju završio na odjel neurologije u Medicinskom centru Share Zedek i to dva mjeseca otkako je bio pozitivan na koronu. Dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest.</p><p>Sličan slučaj zabilježili su i u Brazilu te Španjolskoj. Naime, u brazilskoj bolnici su istraživali pacijenticu (35) koja je imala blagu infekciju koronavirusom.</p><p>Oporavila se kroz deset dana no nakon toga nije mogla pomaknuti desnu ruku. Cijelo tijelo joj se usoreno kretalo, hodanje joj je bilo otežano te joj se promijenio i ton glasa.</p><p>- Naša pacijentica ima akinetički kruti parkinsonizam. Prije korona infencije nije imala neuroloških porblema - navode u Lancent te dodaju kako su u Brazilu pronašli još jedan slučaj parkinsonizma povezan s Covidom.</p><p>- Naši ugledni znanstvenici<strong> Ivan Đikić</strong> i <strong>Dragan Primorac</strong> skeptični su prema ovim podacima.</p><p>Točnije, Đikić kaže da s time nije upoznat.</p><p>- To su sve infromacije koje tek treba dokazivati, a svakim danom će ih se pojavljivati sve više - rekao nam je Primorac, uhvativši malo vremena jer je cijeli dan s pacijentima.</p><p>Predsjednica Udruge Parkinson i mi doc.prim.dr.sc <strong>Vladimira Vuletić</strong> još na početku pandemije, objavljujući na stranicama udruge upute oboljelima navela je:</p><p>“Prema nekim studijama prolongirani stres može razotkriti mnoge latentne kliničke slike Parkinsonove bolesti tako da postoji mogućnost da za vrijeme i iza ove pandemije svjedočimo većem broju dijagnosticiranih bolesnika s Parkinsonovom bolesti.”</p><p>Istovremeno britanski znanstvenici u Lancentu iznose ohrabrujuće tvrdnje da bi se znakovi promjena u mozgu mogli uočiti 15 do 20 godina prije pojave prvih simptoma ove bolesti.</p>