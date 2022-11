'Iz mog studija auti izlaze skroz pomlađeni, baš kao da su novi'

Obožavam automobile, a prvo čišćenje odradila sam još kao dijete, s 12 godina. U početku je to bilo tatino vozilo, a kasnije sam to činila svim susjedima - rekla je Aleksa Staničić (27) iz Pule. Ona je jedina žena u Istri koja u sklopu svog detailing studija “Old to gold” osim čišćenja i pranja vrši potpuno pomlađivanje automobila. Ova profesorica talijanskog jezika i književnosti započela je raditi u tom "muškom" svijetu u početku s jednim šamponom, a danas ih ima desetke baš kao i spužvica, polirki, polir pasti, lakova, hibridnog voska keramike... Drugim riječima, posjeduje sve što treba automobilu da se iz njezinog salona odveze s potpunim beauty tretmanom, baš kao što to rade žene u kozmetičkim salonima.