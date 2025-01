Promjena vremena: Stiže snijeg

Prema prognozi DHMZ-a u četvrtak će biti promjenjivo, razmjerno vjetrovito i iznadprosječno toplo za doba godine. Na Jadranu i predjelima uz njega mjestimice kiša, navečer i drugdje. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, na Jadranu većinom jugo. Najviša temperatura između 11 i 16 °C.

U petak u noći sa sjevera jače naoblačenje s kišom koja će uz zahladnjenje prelaziti u snijeg, u gorju uz stvaranje snježnog pokrivača. Sredinom dana prestanak oborine i smanjenje naoblake. Na Jadranu promjenljivo, povremena kiša i grmljavina ujutro na sjeveru, zatim u Dalmaciji. Umjeren i jak jugozapadni vjetar će prolazno i naglo, u noći i ujutro, okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice i olujan. Na moru će zapuhati umjerena i jaka bura, koja će se sa sjevera do noći proširiti na veći dio obale. Ujutro temperatura od 5 do 10, zatim od 0 do 5 °C. Na moru uglavnom između 10 i 15 °C.

DHMZ je za četvrtak za već dio zemlje izdao žuto upozorenje zbog jakog vjetra. U petak su izdali za veći dio zemlje upozorenje zbog jakog vjetra, za velebitski kanal crveni meteoalarm dok su za područje Karlovca i Gospića izdali alarm zbog snijega i poledice.

