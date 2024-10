Iz strašne bujice u Fojnici spasio ga je dječak (15): 'Moja supruga je poginula, a kći preživjela...'

U stravičnoj bujičnoj poplavi koja je nosila sve pred sobom, Stjepan Prajo iz Dusina kod Fojnice ostao je bez supruge Lucije. Njegova kćer je preživjela. U poplavi je i sam mogao nastradati, da nije bilo dječaka Jasmina (15) koji ga je spasio. Bez njegove pomoći, kaže, ne bi preživio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:22 Snimke iz zraka prikazuju razmjere katastrofe u Donjoj Jablanici | Video: 24sata/pixsell

U trenutku kada je poplava zahvatila ovo područje, Stjepan je bio na poslu. Shvatio je da bi moglo biti problema te su se zajedno uputili autom kući. Zbog bujice nisu mogli preko mosta.

- Ostavimo auto, vratimo se opet gore prema kontejnerima, odakle smo došli. Prilikom vraćanja, noć je, i ja sam zagazio ovamo, on je otišao tamo. I mene je ponijela voda. Ja sam pokušao da se uhvatim za kamenje, tu gdje je makadam. On me je uhvatio za ruku kad sam prišao i izvukao me je. Tada me je spasio - ispričao je za N1. O osjećaju koji ga je tada uhvatio nerado govori.

Dramatični prizori iz sela kod Fojnice | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ne volim o tome pričati. Vidim svoju smrt pred sobom… da je umrijeti, a da se nije napatiti. To je ružan osjećaj, ne mogu nikome to ispričati riječima kako sam se osjećao - kazao je.

Ispričao je kako ih je petnaest minuta nosila bujica, a pomislio je da će obojica nastradati. Susjedi su mu spasili kćer. Kuća Stjepana i njegove preminule supruge, Lucije, bila prva na udaru kada je krenula bujica.

Dramatični prizori iz sela kod Fojnice | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Ušli smo u kuću, šta ćemo, normalno, da legnemo i da odmoramo. Ja sam navio alarm u 4 sata, trebao sam nešto da uradim, da poranim. U međuvremenu, oko pola tri, supruga me zove, budi me, kaže poplava. Kakva poplava? Ja, iza sna, izašao na terasu i vidim voda već prelazi ovdje. Tu sam imao psa, njemu je samo glava virila iz vode. I ja onako u vešu uđem u vodu, spasim kera, to mi je bio prioritet. I onda sam još pokušao da spasim neke stvari i povukli smo se u kuću, gledali smo, posmatrali šta se dešava. To je teklo sa svih strana. Automobile smo izmjestili koliko smo mogli da ih ne potopi skroz voda. Pa ne znam, čovjek ako to ne doživi, ne može to opisati. Veća sila - ispričao je Stjepanov susjed Elvir Salčinović.