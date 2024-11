'Iz Vukovara sam kao dijete bježao u Njemačku. Vratio sam se i radim aplikaciju za djecu'

Iako je imao samo godinu dana kad je s roditeljima morao bježati iz Vukovara, Nevio Burić (32) nikad nije odustao od svoga grada. Možda i stoga što je prve godine života proveo u izbjegličkim kampovima u Njemačkoj, a potom su živjeli u stanu koji su Nijemci izgradili upravo za izbjeglice. Burići se tamo zapravo nikad nisu osjećali “kao kod kuće”. Čim se moglo doći u Vukovar, njegovi su posjetili svoj grad. Bio je ruševina. Mogućnosti za život u njemu bile su ograničene pa je Nevio s roditeljima ostao u Njemačkoj. Završio je ekonomiju u Mainzu, a potom se okrenuo IT-u i radio u velikim firmama u Silicijskoj dolini. Oženio se za suprugu Katju i dobio troje djece.

“Braća i ja smo imali veliku sreću što nam je mama uvijek čitala bajke. Mislim da bi sva djeca trebala imati takav kontakt s roditeljima, da čitanje bude veza s obitelji, da roditelj aktivno sudjeluje u otkrivanju novih spoznaja djetetu. Kad sam dobio svoju djecu, i ja sam njima počeo svaku večer čitati priče prije spavanja. Propitkivao sam ih što bi oni htjeli raditi u toj priči, koga bi htjeli ondje vidjeti i tako se rodila ideja o aplikaciji”, govori nam Nevio o začecima nastanka novoosnovane vukovarske firme Daidream i mobilnoj aplikaciji “Tales of Mello” koja već neko vrijeme živi svoj virtualni život i privlači djecu na čitanje.

Naime, riječ je o aplikaciji kojoj je cilj popularizirati čitanje i djeci ponuditi kvalitetne sadržaje. Započeo ju je uz pomoć startupa i bio je to prvi inozemni startup koji je pobijedio u konkurenciji od 2000 startupova na natjecanju Media Lab Bayern, najvećem inkubatoru specijaliziranom za medije u Njemačkoj.

“Nova generacija roditelja je pod velikim pritiskom. Rade puno radno vrijeme, a djeca su prepuštena sama sebi. Kako bismo im pomogli, važno je razviti zdrave alternative. Naš cilj nije poticati djecu na korištenje mobitela, nego ih naučiti da na zaslonima gledaju ono što je korisno i edukativno za njihov razvoj. U ovaj projekt sam ušao s motivacijom da učinim nešto dobro i za svoju djecu”, kaže Nevio dodajući kako je “Tales of Mello” kvalitetna alternativa hiperstimulirajućim video i gaming sadržajima.

Kako bi to realizirao, trebao je pomoć i pozvao je bratića iz Vukovara.

“Nevio me je nazvao i rekao da ima sjajnu ideju za posao i cijeli biznis plan. On uvijek ima svakakve lude ideje, ali ova mi se svidjela. Tražio me je da mu napravim prototip pa sam pozvao prijatelja Zvonimira Kišureka da mi pomogne u tome. Iako ni Zvone ni ja nismo IT-ovci po zvanju, nego po interesu, trebalo nam je neko vrijeme da tu ideju pretvorimo u prototip. Poslali smo to Neviu i on je program testirao na svojoj djeci. Ubrzo smo shvatili da imamo nešto genijalno što moramo početi razvijati”, kaže Dominik Kajba (25), koji živi u Vukovaru.

Bilo je potrebno otvoriti tvrtku i Nevio je, iako je to mogao učiniti bilo gdje u Europi, odlučio da će Daidream biti registriran u Vukovaru, a za tehnološkoga direktora postavio je Kajbu.

U sljedećih godinu dana oko projekta je okupljeno pet suosnivača, a potom se ekipa proširila na četrnaest ljudi, od kojih je većina iz Slavonije.

Suosnivači su, pored Nevia, Dominika i Zvonimira, još i Jan de Jong, nizozemsko-hrvatski poduzetnik, koji je odmah prepoznao potencijal aplikacije jer je i sam otac četvero djece, a pridružio im se i Nijemac Johan Schrer, glavni dizajner, koji je radio za velike korporacije kao što su BMW i Audi.

“Glavni lik aplikacije je kameleon Mello kao digitalni prijatelj. On djecu vodi kroz priče i zamišljen je da funkcionira kao izvor činjenica pa ako dijete ima pitanje dok čita, može kliknuti na njega i postaviti mu to pitanje, a Mello će mu na pitanje odgovoriti na dječji način. Aplikaciju je prije lansiranja testiralo više od stotinu obitelji iz Njemačke i Hrvatske. U razvoju aplikacije konzultirani su i stručnjaci iz područja pedagogije i odgoja”, kaže nam Zvonimir Kišurek (24), jedan od programera i developera aplikacije.

Zvonimir i Dominik ljetos su predstavili aplikaciju djeci iz Vukovara u Vodotornju i dobili su jako dobre reakcije.

Umjesto da samo gledaju ili slušaju, djeca su aktivno uključena u oblikovanje priča koje žele slušati, a kroz njih uče o svijetu prirode, ekologiji, održivom razvoju i drugim zanimljivim temama. Mello nudi kombinaciju obrazovanja i zabave kroz kreiranje, čitanje i slušanje digitalnih bajki, a to je čini jedinstvenom na tržištu.

“Mellova biblioteka uključuje i priče o Nikoli Tesli, Albertu Einsteinu... Namijenjena je djeci od 3 do 12 godina i u prvoj fazi dostupna je na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, a do kraja godine dolaze još bugarski, makedonski, hindi i talijanski. Aplikacija godišnje stoji manje od jednog eura tjedno. Trenutno imamo priče koje se sastavljaju u 250 tisuća varijanti, a taj broj raste iz dana u dan. Drugi dio se sastoji od knjiga i audio knjiga koje sami produciramo, a autori su pedagozi, psiholozi i učitelji iz različitih država”, kaže Nevio dodajući kako je sretan što je firmu Daidream otvorio u Vukovaru jer mu je fokus vratiti se u domovinu, gdje mu je, uostalom, i veliki dio obitelji.

“Na neki način sam time odlučio izraziti i zahvalu svom djedu Husniji Buriću, nekadašnjem direktoru Borova, koji mi je najveći životni uzor. Oduševljavao je kao osoba i kao biznismen, bio je jako angažiran, puno toga je napravio u Vukovaru i uvijek je svima pomagao. Meni je bilo važno slijediti njegov put”, poručio je Nevio dodajući kako su trenutno angažirani na velikoj marketinškoj kampanji za zapadno tržište i pronalasku vodećeg investitora koji bi im pomogao u povezivanju s velikim izdavačima iz cijele Europe kako bi aplikacija postala globalna.