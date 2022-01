Kakva je to samo slika.

Čelnici Mosta hvale se postojanim rastom rejtinga u zadnja tri mjeseca, izgrađenog velikim dijelom na činjenici da su prosvjedima i referendumom o Covid potvrdama stali na čelo antivakserskog pokreta u Hrvatskoj, dok iz Splitsko-dalmatinske županije dopiru dramatične vijesti o broju zaraženih, hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru.

Dok se Mostovci hvale rejtingom, iz Splita se upozorava na "rijeku necijepljenih igrača ruskog ruleta" koji traže pomoć u bolnici "nakon što su se sami sebi pucali u glavu" i "ponašali se samoubojstveno".

I to prije nego što stignu posljedice novogodišnjih proslava.

Nekome opasno, drugima korisno

Nakon što nitko od Mostovaca nije niti jednom riječju preporučio cijepljenje, a Nikola Grmoja, glavni epidemiolog Mosta, tvrdi da "za je veći dio populacije ova bolest neopasna", dr. Ivo Ivić iz splitskog KBC-a u medijima tumači kako "mlađi necijepljeni ljudi u pravilu govore da nisu znali da je to ovako teško oboljenje", a stariji necijepljeni opravdavaju se da "imaju puno kroničnih oboljenja pa su mislili kako će im cijepljenje izazvati nuspojave".

Dakle, iza nove popularnosti Mosta vuče se krvavi trag zaraženih, oboljelih, umrlih.

Umjesto da se hvale rejtingom, Mostovci bi se trebali sramiti.

Jer taj rejting izgrađen je na antivakserskom sentimentu i na onome što se prodaje pod "dišpet" prema Andreju Plenkoviću i Kriznom stožeru, prema znanosti i liječnicima, prema sustavu i institucijama.

Zokijev rejting

Naravno, i rejting Zorana Milanovića, najpopularnijeg političara u državi, koji je poručivao ljudima da se "ponašaju kako im je volja", naređivao novinarima da skinu maske i tvrdio da se na Pantovčaku neće provjeravati Covid potvrde, izgrađen je na onome što se sada događa u Splitu.

Baš kao što je katastrofa u splitskoj bolnici, koja je dosegla 91 posto popunjenosti korona kapaciteta, rezultat i politike Plenkovićeve Vlade koja se hvalila da je epidemiološkim mjerama "pogodila mentalitet hrvatskog čovjeka", a sada pasivno i birokratski nezainteresirano promatra kako Hrvatsku preplavljuje tsunami petog vala pandemije.

Miro Bulj, Mostov gradonačelnik Sinja, vođa je svojevrsne pobune u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj, ponavljamo, bolnički kapaciteti proživljavaju kolaps, dok istodobno samo pedesetak građana dolazi po prvu dozu cjepiva.

Životi i brojke

No Grmoja je na svom primjeru zaključio da se "osjeća sigurnim" i da "za njega to nije opasna bolest", pa je odlučio na skepticima, antivakserima i "samoubojicama" graditi svoj rejting. "Gadi mi se govoriti brojke, to su ljudski životi", kazao je šef splitskog KBC-a dr. Ivić. Mostovci, pak, govore samo o brojkama.

O brojkama u anketnim istraživanjima, o brojkama za referendumsku inicijativu.

I dok se Mostovci dodvoravaju trećini populacije koja još nije cijepljena i ugrožava vlastite, kao i tuđe živote, Plenković ih se boji. Pa izbjegava uvođenje obaveznog cijepljenja i hvali se liberalnim epidemiološkim mjerama. I njemu su samo brojke važne. I to samo njegove.

Premijer Plenković poziva na cijepljenje i nitko ga ne sluša. Most ne poziva na cijepljenje jer zna da ih ne bi slušali. Stoga ne govore ljudima što bi trebali učiniti, već im govore ono što bi oni željeli čuti.

I zasad to Mostu donosi rezultate.

Dok Mostovim sljedbenicima donosi bolest, bolnicu, respiratore, a nekima i smrt.