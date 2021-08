Hrvatska politička scena godinama muku muči s participacijom žena, ali zato to obilato nadoknađuje “bliskim suradnicama” velikih šefova.

One su postale politički entitet, politološki pojam, ali i pravosudni subjekt.

“Bliske suradnice” igraju sve značajniju ulogu u političkim strankama, označavaju sporedne, ali zato utjecajne likove u političkim dramoletima, okupiraju sve bitnija mjesta u aferama i istražiteljskim transkriptima.

Ovoga tjedna Miroslav Škoro našao se u centru medijskog skandala s otkrićima o “bliskoj suradnici” Nikolini Brajković kojoj je dao na korištenje stranačku karticu, čime su stranačkim novcem kupovani razni, pa i skupocjeni darovi. To je navodno bio razlog zbog kojeg je Škoro bio prisiljen podnijeti ostavku na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta.

Prethodnog tjedna mediji su se bavili “bliskom suradnicom” Milana Bandića kojoj je pokojni gradonačelnik Zagreba na bankovnom računu u Dubaiju ostavio na čuvanje milijune eura. Kalkuliralo se i o “bliskoj suradnici” (istoj ili nekoj drugoj) koja je skrbila o Bandićevim bankovnim računima u Rimu.