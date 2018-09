'Izašao sam iz Trnjanke i bacio milijun kuna u Sapunarov auto'

Član uprave HAC-a Josip Sapunar pozvao me krajem 2005. i rekao mi: 'Nisi prijatelj firme, radiš, a ništa ne doprinosiš'. Rekao mi je da mu treba milijun kuna u kešu. Odgovorio sam mu da to nije jednostavno, da se taj novac mora izvući iz firme i da mi treba nešto vremena. Kad smo u tome uspjeli nazvao sam ga i rekao mu da ću biti u Trnjanci, (restoranu u Zagrebu poznatom po janjetini op.a). On se dovezao u crnom VW Passatu. Izašao sam iz restorana i iz svog Audija A8 izvadio poslovnu torbu u kojoj je bilo milijun kuna u gotovini. Sapunar nije izlazio. Stisnuo je gumb i prtljažnik se otvorio. Ubacio sam torbu s milijunom i to je bilo to. Nije bilo ni riječi, niti je bilo prebrojavanja novca, svjedočio je poduzetnik Drago Tadić na suđenju u predmetu HAC-Remorker. Dodao je i kako je sa Sapunarom u autu bio visoki gospodin, a pretpostavlja da se radi o Milivoju Mikuliću.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Par mjeseci kasnije Sapunar ga je čekao s ugovorom za konzultantske usluge. Tadić je uplatio novac na tvrtku Igora Premilovca.

Tadić je na Županjskom sudu u Zagrebu po prvi put ispričao i kako su u Osijek Koteksu skupili milijun kuna.

- O Sapunarovu zahtjevu obavijestio sam i upravu i vlasnike. Preko poslovnog partnera Alpine Salzburg dobili smo milijun kuna. U Austriji je to bilo normalno. Po zakonu su imali pravo dizati novac s računa tvrtke s naznakom 'lobiranje na zapadnom Balkanu' - tvrdi Tadić koji je, osim što je bio predsjednik uprave Osijek Koteksa bio i direktor za zapadni Balkan u austrijskoj tvrtki.

- Ja to možda ne bi ni plaćao no Vlada je tražila da se ubrzaju radovi na izgradnji autocesta, a to nije pratila financijski. Od listopada do prosinca nismo smjeli ništa fakturirati HAC-u, a bili smo dužni 200 milijuna eura - svjedočio je Tadić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osim milijun kuna Osijek Koteks je na traženje Milivoja Mikulića s 250.000 kuna sponzorirao izgradnju sportske dvorane u Prološcu te sa 100.000 kuna izgradnju crkve u Splitu.

- Da to nismo učinili bilo koji naš zahtjev bo bi odbijen. Donacije su bile uvjet kako Osijek Koteks ne bi bio odbijen sa zahtjevima za izvantroškovničke radove. Nadzorni inženjeri nisu nas zezali, nije se kasnilo s ovjerama, sve je išlo glatko - rekao je Tadić.

Iako u USKOK-u o tome nije govorio sličan način poslovanja bio je i doke je premijer bio Ivica Račan.

- Za vrijeme dok sam bio direktor Osijek Koteksa 2001. zajedno s Hidroelektrom radili smo na dionici Jušići-Jurdani na poslu vrijednom 92 milijuna kuna. Obratio mi se Josip Sapunar i rekao kako razgovara sa mnom jer je predsjednik uprave Ivan Raguž 'pod opijatima' te da bi bilo dobro da budem prijatelj firme. Razgovarao sam s dioničarima i glavnim direktorom te smo 2001. , 2002., i dijelom 2003. u više navrata uplatiti od 150.000 do 200.000 kuna za konzultantske usluge. Tadić je ustvrdio kako je s Kalmetom imao loš odnos.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- S njim sam se sreo samo jedanput i to u društvu još 12 direktora na službenom sastanku - rekao je Drago Tadić, koji čeka na odsluženje zatvorske kazne. Osječki poduzetnik, naime, pravomoćno je osuđen na dvije godine zatvora zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda kako bi se Branimir Glavaš pustio na slobodu.

Podsjećamo, na početku suđenja u predmetu u predmetu HAC- Remorker sredinom listopada 2017. Božidar Kalmeta, bivši HDZ-ov ministar prometa, pomorstva i veza zajedno sa svojim suoptuženicima, koji se ranije nisu nagodili s tužiteljstvom, odbacio optužbe za izvlačenje milijuna iz cestarskih javnih poduzeća. Uz Kalmetu su optužnicom obuhvaćeni i njegovi najbliži suradnici iz ministarstva - bivši državni tajnik te predsjednik nadzornog odbora HAC-a Zdravko Livaković i državni tajnik Milivoj Mikulić koji je također bio u upravi HAC-a.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Josip Sapunar je još u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na godinu dana zatvora, a može ga zamijeniti radom za opće dobro.

Uz Sapunara i Premilovca prije početka suđenja sporazumno je osuđen i direktor u Viaduktu Ivan Berket, a svi su morali vratiti i novac - Sapunar 3,8 milijuna kuna u gotovini i još dva milijuna u nekretninama i automobilu, Premilovac četiri milijuna kuna i 350.000 eura u gotovini, dok je Berketu bio blokiran devizni račun sa 700.000 kuna koje su prebačene u državni proračun.