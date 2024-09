Izaslanstva Grada Zagreba i SDP-a odala počast žrtvama nasilja na ženama

Uz Nacionalni dana borbe protiv nasilja nad ženama izaslanstva SDP-a i Grada Zagreba položila su vijence i upalila svijeće ispred Općinskog suda u Zagrebu, gdje se 1999. dogodio jedan od najtežih zločina femicida u Hrvatskoj te poručila da na nasilje nad ženama odgovor moraju dati i zajednica i društvo.

Na današnji datum je, tijekom brakorazvodne parnice, Mato Oraškić na zagrebačkom Općinskom sudu ubio sutkinju Ljiljanu Hvalec, suprugu Gordanu Oraškić i njezinu odvjetnicu Hajru Prohić te teško ranio zapisničarku Stanku Cvetković. U spomen na žrtve Hrvatski sabor je 22. rujna proglasio Nacionalnim danom borbe protiv nasilja nad ženama.

Zagreb: Rada Borić i Ivana Kekin položile cvijeće povodom obilježavanja Nacionlanog dana borbe protiv nasilja nad ženama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Predsjednica gradskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Rada Borić rekla je da je zločin koji se ovdje dogodio odličan primjer da se femicid spriječiti, jer je počinitelj ranije bio procesuiran, unio je oružje na sud, a i u policiji su htjeli sakriti dokaze protiv njega.

- Nasilje nad ženama nije samo nasilje koje vrše muževi, bivši muževi i partneri, već je to i nasilje institucija koje nisu voljne pravovremeno spriječiti ga - poručila je Borić.

Podsjetila je da je u posljednjih 20 godina preko 400 žena ubijeno, naglasivši kako zabrinjava što Hrvatska po broju stanovnika drži treće mjesto po broju ubojstva žena.

- U Zagrebu imamo mrežu od tri skloništa koje financiramo i pet savjetovališta, jako nam je važno kada žene izađu iz nasilja da imaju krov nad glavom i da im osiguramo ekonomsku samostalnost - dodala je. Borić

Izaslanica gradonačelnika Zagreba Ivana Kekin rekla je kako je u ovoj godini svaki mjesec žena ili ubijena od strane bivšeg ili sadašnjeg partnera ili je bio težak pokušaj ubojstva.

- Da su u mnogim od tih slučajeva institucije odradile svoj posao, prepoznale nasilje, da ga nisu tolerirale i štitile, ono se moglo spriječiti, a ovako one šalju aktivnu, jasnu i glasnu poruku žrtvi da šuti - ustvrdila je.

- Kad vidite vijest na Dnevniku da je žena ubijena nakon što je prijavila nasilnika i nakon što je on bio na sudu, to je poruka ženama da šute, a isto je i s osječkim ginekologom gdje se žena izložila, prošla mučno suđenje, a on je osuđen i nastavio je raditi - dodala je Kekin.

Nasilje nad ženama pitanje na koje moraju dati odgovor zajednica i društvo

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Joško Klisović pozvao je muškarce da se odupru nasilju i da spriječe svakog nasilnika kojeg vide da želi počiniti ili počinjava nasilje.

Pozvao je i državne institucije da rade svoj posao, kao i vjerske institucije, civilno društvo, gospodarstvo gdje također ima neravnopravnosti u plaćama među ženama i muškarcima za isti posao.

Predsjednica Foruma žena SDP-a i saborska zastupnica Sandra Krpan rekla je kako nasilje nad ženama nije pitanje koje se događa među četiri zida, nego pitanje na koje moraju dati odgovor zajednica i društvo u kojem živimo.

- Želimo biti društvo u kojem ćemo brinuti jedni za druge, važno je senzibilizirati javnost, a edukacija mora početi u osnovnim i srednjim školama kroz građanski i zdravstveni odgoj - istaknula je.