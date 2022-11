Izbio požar u kuhinji područne škole, policija objavila detalje

U kuhinji područne škole u Šćepanju, nedaleko Novog Marova, u ponedjeljak popodne izbio je požar.

U tom trenutku u školi se nalazila 35-godišnjakinja koja je obavijestila domara o požaru, a on ga je zatim ugasio protupožarnim aparatima.

Na mjesto požara izašli su vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Breznički Hum i Šćepanje.

U kuhinji škole za vrijeme požara nije bilo nikoga te nije došlo do ugrožavanja života ljudi.

Po obavljenom očevidu utvrđeno je da je do požara došlo uslijed kvara okretnog prekidača na štednjaku, pri čemu je došlo do zagrijavanja grijaćeg tijela štednjaka, taljenja plastike i prehrambenih proizvoda ostavljenih uz štednjak te do zadimljavanja i manjih termičkih destrukcija u prostoriji kuhinje.

Nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 30.000 kuna.

