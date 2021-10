Gužve na gradskim grobljima traju već nekoliko dana, a zbog velikog broja građana koji žele odati počasti bližnjima na grobljima se stvaraju gužve te se uvodi dodatna regulacija prometa u većim gradovima.

ZAGREB

Iz ZET-a su objavili novu regulaciju prometa prema većim gradskim grobljima:

Povodom blagdana Svih svetih, u vremenskom periodu 7.30 – 21 sat, prema gradskim grobljima Mirogoj, Miroševac i Markovo polje prometuje se prema privremenoj regulaciji prometa, do 2. studenoga.

U tijeku je posebna organizacija prijevoza putnika ZET-a te mole sugrađane da se pridržavaju epidemioloških mjera prilikom posjeta grobljima i da obiđu grobove svojih najmilijih već i ranije, kako bi izbjegli gužve i zaštitili svoje zdravlje.

Autobusi linija 172 (Črnomerec - Zaprešić), 176 (Črnomerec - Gornja Bistra) i 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra), u vremenskom periodu od 8 do 20 sati, zaustavljaju se i na stajalištu Aleja Bologne/Gospodska.

Posebna regulacija javnog prijevoza na snazi će biti u ponedjeljak, 1. studenoga, kada će prometovati i besplatne izvanredne autobusne linije.

ZONA MIROGOJ



U utorak 2.11. 2021.,od 7:30 do 21:00 sat: Zabrana prometa Mirogojskom cestom od Remetske ceste do rotora i Alejom Hermana Bollea, za sva motorna vozila osim redovnih autobusnih linija ZET–a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

U nedjelju 31.10., od 7:30 do 21:00 sat:

Zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom do Aleje Hermana Bollea za sva motorna vozila osim vozila ZET-a, prijevoz autobusima odvijat će se redovnom trasom uz pojačanje linije 106 prema potrebi i mogućnosti,

ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza, a uspostavlja se novo privremeno stajalište ispred mrtvačnice.

AUTOTAKSI vozila prometovat će na način da s Remetske ceste ulaze na kolnom ulazu sjeverno od mrtvačnice, prometuju sjeverno oko mrtvačnice, iskrcaj putnika obavljaju na istočnoj strani platoa mrtvačnice i ukrcaj putnika obavljaju u zoni raskrižja s Mirogojskom (na lokaciji gdje autobusi za vrijeme izvanredne organizacije obavljaju ukrcaj putnika).

U odlasku s platoa AUTOTAKSI vozila koriste OBAVEZAN smjer DESNO Mirogojska i dalje Mirogojskom prema gradu ili Remetskom prema Krematoriju.

U ponedjeljak 1. 11., od 7:30 do 21:00 sat:

Zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskom do Aleje Hermana Bollea za sva vozila osim vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom,

prijevoz autobusima bit će iz Bijeničke ulicom Al. H. Bollea do polaznog stajališta kod mrtvačnice i Mirogojskom u povratku, a autobusi za Krematorij će se zaustavljati na izmještenom autobusnom stajalištu redovnih linija na Remetskoj cesti, te će nastaviti Mirogojskom preko Remetske do Krematorija.

ukida se postojeće autotaksi stajalište na Mirogoju nasuprot glavnog ulaza i uspostavlja se novo privremeno stajalište u Aleji H. Bollea uz zapadni kolnik kod Klesarskog puta, cca 150 metara od rotora.

AUTOTAKSI vozilima je dozvoljeni smjer kretanja iz Mirogojske u smjeru Bijeničke ali im je zabranjen ulazak na Bolleovu iz Bijeničke.

Kako bi se na rotor raskrižju Mirogojske ceste s Al. H. Bollea izbjegla kolizija autotaksi vozila s autobusima ZET-a, autotaksi vozila kretat će se prema Mirogoju na slijedeći način - Mirogojskom cestom do rotora na kojem obavezno skreću desno u Al. H. Bollea, gdje će iskrcavati putnike na autotaksi stajalištu kod Klesarskog puta.

- Zabrana prometa Mirogojskom od Rockefellerove do Remetske, Remetskom cestom i Ulicom Kameniti stol, za sva vozila osim vozila ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom.

- autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom moći će se kretati Remetskom od Mirogojske do južnog ulaza u parkiralište kod Krematorija te kroz parkiralište prema sjeveru a vozila iz pravca sjevera (Kameniti stol) moraju ući na sjeverni ulaz parkirališta i kroz parkiralište prema jugu.



Do utorka 2.11.: Zabrana obostranog parkiranja u Ulici Kameniti stol, na dijelu od Remetske ceste do Ulice Remete za sva vozila.



Do ponedjeljka 01.11. do 21:00 sat: Zabrana uzdužnog parkiranja na Remetskoj cesti, uz novoizgrađeni Kolumbarijski zid od ulaza u Krematorij prema jugu do južnog izlaza/ulaza parkirališta, za sva vozila osim za vozila ZET-a.

ZONA KAPTOL



U utorak 2.11.2021., od 7:30 do 21:00 sat: zabrana prometa u Ulici Kaptol, osim vozila ZET-a, autotaksija i dostave.



U ponedjeljak 1.11., od 07:30 do 21:00 sat: zabrana prometa u Ulici Kaptol svim vozilima osim vozila ZET-a.

U ponedjeljak 1.11., od 7:30 do 21:00 sat:

uvodi se jednosmjeran promet u ulici Nova Ves, od Vrančićeve do Degenove, u smjeru prema jugu.

lijevo skretanje iz Ribnjaka u Degenovu biti će zabranjeno,

parkiranje i zaustavljanje na zapadnoj strani Nove Vesi kod Gupčeve Zvijezde kbr. 1, poslije pješačkog prijelaza nasuprot redovnog taksi stajališta.



ZONA SREBRNJAK



U ponedjeljak 1.11., od 7:30 do 21:00 sat, uvest će se sljedeća ograničenja:

zabrana prometa Bijeničkom od Srebrnjaka do Laščinske kbr.144, te Laščinskom, od Laščinskog Borovca do Bijeničke,

jednosmjeran promet uvodi se u Bijeničkoj, od Aleje Hermana Bollea do Srebrnjaka, kao i u ulici Srebrnjak od Bijeničke do kružnog toka na Petrovoj.

zabrana desnog skretanja iz kružnog toka kod Petrove u ulicu Srebrnjak, osim za vozila ZET-a,

zabrana parkiranja na Bijeničkoj od Aleje Hermana Bollea do ul. Srebrnjak.

ZONA MIROŠEVEC



U utorak 2.11., od 07:00 do 20:00 sati uvodi se: zabrana prometa u Aleji tišine osim za vozila ZET-a i autotaksi vozila.



U ponedjeljka 1.11. od 07:30 do 20:00 sati:

zatvara se za sav promet u ulicama Aleja tišine, Mramorni prilaz i Oporovečka, od Mramornog prilaza do Grižanske ulice, osim za vozila ZET-a. Taksi vozilima i vozilima s posebnom dozvolom nije dozvoljen ulaz!

Zabrana prometa uvodi se u R. Kolaka od Ljubijske do Grižanske, u Grižanskoj, od ul. Mirka Deanovića do Rudolfa Kolaka, Novačkom od Potočke do ulice Pesteri, u Aleji tišine, Mirnoj ulici, Mramornom prilazu, u zoni raskrižja Oporovečka, R. Kolaka, Grižanska, te na raskrižjima svih ulica koje izlaze na Grižansku između Malekove i R. Kolaka, osim za vozila ZET-a, autotaksi vozila i vozila s posebnom dozvolom.



ZONA MARKOVO POLJE



U utorak 2.11., od 07:00 do 20:00 sati: uvodi se jednosmjerni promet u Aleji Mira u smjeru istoka (od Zlatarske u smjeru Vugrovečke) za sva vozila osim ZET-a, zabrana parkiranja i zaustavljanja od raskrižja sa Zlatarskom cestom do okretišta redovne linije na istočnom parkiralištu.



U ponedjeljak 1. 11. od 06:00 do 20:00 sati uvodi se: - zabrana prometa Vugrovečkom od Varaždinske do groblja Markovo polje i u Aleji mira.



Pristup u zone zabrane i ograničenja prometa bit će omogućen samo vozilima ZET-a, TAXI, vozilima invalida i vozilima s posebnim dozvolama.

SPLIT

Kako bi olakšali posjet groblju i Promet Split pripremio je za Splićane dodatne vozne redove.

Povodom blagdana Svih svetih uz redovne linije broj 3 (Lovrinac – Brda, Brda – Lovrinac), 6 (Kila – HNK – Kila) i 18 (Brnik – HNK – Brnik) uvodi se dodatna autobusna linija koja će prometovati na relaciji HNK – Lovrinac i obratno u subotu, 30.10.2021.g., nedjelju, 31.10.2021.g. i ponedjeljak, 01.11.2021.g. Navedena linija prometovat će svakih 30 minuta od HNK prema Lovrincu u vremenu od 08:05 do 15:35 sati, te s Lovrinca prema HNK od 08:45 do 16:15 sati.

Trasa navedene privremene linije bit će: HNK – tržnica – Poljička cesta – Lovrinac, te povratak istom trasom u obrnutom smjeru.

OSIJEK

Tijekom blagdana Svih svetih i ove će se godine organizirati posebna regulacija javnog prijevoza u gradu Osijeku, koja će biti na snazi 1. studenoga, a tada će biti uspostavljene i izvanredne autobusne linije na kojima je Grad Osijek omogućio besplatan prijevoz.

Vozit će autobusi na izvanrednim linijama, i to MIO - Gajev trg - Centralno groblje - MIO i Mačkamama - Centralno groblje - Mačkamama. Izvanredna autobusna linija MIO - Gajev trg - Centralno groblje - MIO organizirat će se u vremenu od 7 do 18 sati.

Prvi polazak sa stajališta MIO bit će u 7 sati i nadalje svakih 60 minuta, a s Centralnoga groblja prvi polazak bit će u 7.30 i nadalje svakih 60 minuta. Izvanredna autobusna linija Mačkamama - Centralno groblje - Mačkamama započet će vožnju od 6.55 i voziti sve do 18.20, uz polazak svakih 20 minuta, što vrijedi i za polazak s Centralnoga groblja koji počinje u 7 sati.

Autobusna linija Jug 2 - Donjogradsko groblje - Jug 2 bit će 1. studenoga pojačana dodatnim polascima, pa će prvi polazak biti u 6.30 i nadalje svakih 30 minuta sve do 18.30. Prvi polazak s Donjogradskoga groblja organiziran je u 6.45 sve do 18.45, također svakih 30 minuta.

Beroš poziva na oprez i distancu prilikom posjeta groblju

- Uoči blagdana Svih svetih prisjećamo se naših bližnjih koji više nisu s nama. I ove godine, iskazivanje poštovanja prema preminulima dolazi s osobnom odgovornosti. Držimo distancu i nosimo maske tijekom posjeta grobljima kako bismo izbjegli daljnje gubitke života zbog #COVID19 - napisao je na svom twitter profilu.