'Izbor Komšića za predstavnika Hrvata u BiH, to nije dobro'

Predsjednik Hrvatskog sabora izjavio je u utorak u Bjelovaru kako je potpuno jasno da je Željko Komšić, koji je izabran u Predsjedništvo BiH kao hrvatski predstavnik, izabran glasovima Bošnjaka, a ne Hrvata, naglasivši da to nije ni dobro ni korektno i neće pridonijeti stabiliziranju stanja u Bosni i Hercegovini.

- Potpuno je jasno da je Komšić izabran glasovima Bošnjaka, a ne Hrvata. Ako se pogleda analiza izbora, mjesta gdje je on dobio najveći broj glasova, uglavnom su mjesta gdje nema Hrvata ili ih je jako malo. U sredinama gdje živi hrvatsko stanovništvo, Komšićevi rezultati su bili na razini 1 do 2 posto. Ovdje se očito radi o tome da su predstavnici višebrojnijeg, bošnjačkog naroda, izabrali predstavnika Hrvata - izjavio je novinarima predsjednik Sabora Jandroković, vezano za nedjeljne izbore u BiH, kada je za hrvatskog člana Predsjedništva BiH najviše glasova dobio Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, naspram predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića.

Na nedjeljnim izborima za članove Predsjedništva BiH iz redova tri konstitutivna naroda, Federacija BiH, u kojoj su Bošnjaci višebrojniji nego Hrvati, bila je jedna izborna jedinica. Komentirajući to da su u sredinama gdje živi hrvatsko stanovništvo, Komšićevi izborni rezultati bili na razini jedan do dva posto, a u konačnici je, uz pomoć Bošnjačkih glasova pobijedio i izabran za hrvatskog predstavnika, Jandroković je ocijenio kako to nije dobro ni korektno.

- To niti je dobro niti je korektno, i neće pridonijeti stabilizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo pratiti razvoj situacije, bit ćemo u bliskim odnosima i kontaktima s legitimnim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH i vidjet ćemo kakve ćemo poteze povlačiti - izjavio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u Bjelovaru, prije početka prijateljske utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije i Nogometnog kluba Bjelovar u povodu 110. obljetnice toga kluba.

Jandroković je na novinarski upit o početku istrage DORH-a u 'aferi SMS' kratko rekao kako želi da nadležna državna tijela korektno i profesionalno rade svoj posao.

Što se utakmice tiče, Jandroković, rođeni Bjelovarčanin, podsjetio je da je Bjelovar imao niz uspješnih sportaša, pa tako i nogometaša poput Brauna, Bedija, Ognjena Vukojevića, pa i Dinamova trenera Mirka Bazića.

„Puno je tu bilo istaknutih pojedinaca i velika je stvar za grad Bjelovar da Hrvatska nogometna reprezentacija uveliča ovu veliku obljetnicu, 110 godina NK Bjelovar", rekao je predsjednik Sabora.