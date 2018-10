'Izbor legitimnih predstavnika na izborima stabilizirao bi BiH'

Hrvatski premijer Andrej Plenković ocijenio je u četvrtak u Mostaru kako bi izbor legitimnih predstavnika sva tri naroda na nedjeljnim izborima doveo do stabiliziranja odnosa u Bosni i Hercegovini, te se zauzeo za jednakopravnost Hrvata s druga dva naroda kojima prijeti da ih zbog malobrojnosti drugi narodi preglasaju i nametnu dužnosnike u vlasti.

„Jako je važno da po postojećem izbornom zakonu nakon ovih izbora Hrvate zastupaju legitimni predstavnici. To za nas nije samo pitanje zakona. To je pitanje načela, etike i morala. To je pitanje čije poštovanje može osigurati stabilnost i kvalitetne odnose među konstitutivnim narodima i kvalitetnu budućnost Bosne i Hercegovine“, rekao je Plenković, čelnik HDZ-a, na završnom predizbornom skupu HDZ-a BiH u Mostaru.

Plenković se u govoru, koji je više puta prekidan pljeskom, zauzeo za ostvarenje jednakopravnosti Hrvata u BiH.

„Legitimno zastupanje treba ojačati i omogućiti još ravnopravniji položaj hrvatskog naroda u BiH“, rekao je i dodao kako se treba u praksi provesti presuda Ustavnoga suda BiH koja upravo inzistira na sprječavanju manipulacija s izborom narodnih predstavnika u tijela vlasti.

Pohvalio je stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH koje predvodi HDZ BiH na vođenju afirmativne kampanje bez teških riječi. Po njemu to je recept za pobjedu na nedjeljnim izborima: „Govorite ono što je bitno za Hrvate ali i sve građane BiH. Veliki ste nam oslonac, kao i mi vama. U toj sinergiji vjerujem da ćemo zajedno proslaviti pobjedu ove nedjelje“.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović zahvalio se Hrvatskoj i premijeru Plenkoviću na potpori Bosni i Hercegovini, napose pri predaji zahtjeva za stjecanje statusa kandidata za članstvo, ali i potpori bosanskohercegovačkim Hrvatima u pravcu ostvarenja jednakopravnosti.

„Jedini predstavnici koji iskreno i otvoreno zastupaju euroatlantski put i predvode ga u BiH su hrvatski predstavnici iz HNS-a BiH i HDZ-a BiH. Nećemo se umoriti i ubrzat ćemo taj put“, rekao je Čović.

Pozvao je Hrvate da se odazovu na opće izbore u nedjelju i ostvare jednakopravnost u BiH, te poručio kako BiH nikada neće biti jednonacionalna zemlja.

„Okupimo se oko ideje zajedništva. To je ideja potpune jednakopravnosti Hrvata na svakom dijelu BiH od Posavine do Hercegovine. Nikada ovdje neće imati mjesta unitarna, jednonacionalna i građanska BiH“, rekao je Čović.

Po njegovim riječima Hrvati u BiH žele ostvariti zajedništvo i s "braćom Bošnjacima i prijateljima Srbima" kako bi zajednički gradili zemlju iz koje se neće odlaziti i u kojoj će se povećati životni standard, te zaživjeti pravna država. Odbacio je optužbe kako se druži i veliča ratne zločince, dodajući kako neće nikada dopustiti kriminaliziranje Domovinskog rata.

„Družim se s časnim predvodnicima obrane hrvatskog naroda u BiH ne družim se s ratnim zločincima. Domovinski rat je za nas svetinja i neće se moći kriminalizirati“, rekao je predsjednik HDZ-a BiH.

Prije predizbornog skupa Plenković se susreo s Čovićem koji je i kandidat HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na nedjeljnim izborima. Zajedno su položili vijence i zapalili svijeće ispred spomenika poginulim braniteljima III. Cimske bojne HVO-a u Mostaru.