'Izbor pravomoćno osuđenog čovjeka otežava rad SDP-u'

Kad si opterećen presudom za kazneno djelo iz sfere korupcije, a onda i postupkom koji se vodi protiv tebe, ako si pravi SDP-ovac onda ćeš se povući, rekao je Peđa Grbin

<p>SDP-ovac Peđa Grbin u subotu će se u drugom krugu izbora boriti protiv Željka Kolara za vodstvo najveće opozicijske stranke, a danas je na Iblerovom trgu pozvao članove da izađu na izbore u što većem broju i 'pokažu koliko je jak SDP'. U svojoj izjavi je poručio i kako se više neće dogoditi da dvije trećine članova nemaju pravo glasa u izboru predsjednika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Ulaskom Željka Sabe u predsjedništvo stranke prije dva dana bila je razočarana Biljana Borzan, a danas je to komentirao i Grbin.</p><p>- Kad si opterećen presudom za kazneno djelo iz sfere korupcije, a onda i postupkom koji se vodi protiv tebe, ako si pravi SDP-ovac onda ćeš se povući - rekao je i dodao da će o tome raspravljati i na predsjedništvu kad završe izbori.</p><p>- Da, izbor osobe koja je pravomoćno osuđena, svakako otežava rad SDP-a - naglasio je Grbin.</p><p>Kratko je prokomentirao i jučerašnje izjave predsjednika Milanovića te rekao da je i jučer isto rekao, a to je da je takav način komunikacije i izjave nisu primjereni.</p><p>- Kolegice su postupile politički na način na koji imaju pravo - ponovio je. </p><p>Nastavio je kako se ne govori o tome da 1. siječnja počinje novo proračunsko razdoblje EU, a da Hrvatska nije donijela novu nacionalnu strategiju kako bi povukli te 22 milijarde eura.</p><p>Govoreći o izborima i okršaju protiv Željka Kolara rekao je da se ne bi kandidirao da misli da on može biti dobar predsjednik za kojeg kaže da nema snagu voditi SDP, ali da je imao dobrih opservacija oko organizacijskog vodstva.</p><p>- Biti predsjednik znači reagirati kada Vlada i predsjednik i svi ostali sudionici političkog života ne rade dobro, biti lider opozicije - rekao je </p><p> </p>