Nakon ostavke Zlatka Mateše, HOO bira novog predsjednika
Izbori za šefa HOO-a: Varvodić i Primorac se rukovali, odmah na početku se zakompliciralo
79 ljudi je glasalo za prvi prijedlog, što je natpolovična većina, pa je time izborna komisija izabrana.
Predsjednik izborne komisije Tomislav Zadro, vinkovčanin na čelu Hrvatskog biciklističkog saveza. Uz njega tu su Fredi Pali iz Bjelovara, član Odbora za lokalni sport u HOO-u te Mario Meštrović koji je predsjednik Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije.
Prvi put nakon 24 godine HOO bira novog predsjednika nakon što je Zlatko Mateša u jeku financijskih afera dao ostavku. Dva najjača kandidata su Josip Varvodić i Dragan Primorac. Na početku su se rukovali. U međuvremenu se pojavio i treći kanddat, Miroslav Buljan, no kako 24sata doznaje, nema dovoljno potpisa potpore kako bi njegova kandidatura bila valjana.
Za izbornu komisiju v.d. predsjednika HOO-a Sanda Čorak predložila je Tomislava Zadru, Maria Meštrovića i Fredija Palija.
Iz publike je došao zahtjev da izborna komisija bude u drugom sastavu: Suzana Šop, Željko Banić i Damir Knjaz.
Drugi prijedlog dolazi od ljudi okupljenih oko Varvodića, a može se čuti da ne vjeruju komisiji u sastavu kojeg je predložila Čorak.
Međutim, u prvom prijedlogu glasali su ljudi i s plavim listićima (dva glasa) i žutim listićima (jedan). Varvodić je na to upozorio pa su ponovili glasanje.