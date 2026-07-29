Izbori za šefa HOO-a: Varvodić i Primorac se rukovali, odmah na početku se zakompliciralo

HOO BIRA PREDSJEDNIKA

Prvi put nakon 24 godine HOO bira novog predsjednika nakon što je Zlatko Mateša u jeku financijskih afera dao ostavku. Dva najjača kandidata su Josip Varvodić i Dragan Primorac. Na početku su se rukovali. U međuvremenu se pojavio i treći kanddat, Miroslav Buljan, no kako 24sata doznaje, nema dovoljno potpisa potpore kako bi njegova kandidatura bila valjana.

Za izbornu komisiju v.d. predsjednika HOO-a Sanda Čorak predložila je Tomislava Zadru, Maria Meštrovića i Fredija Palija.

Iz publike je došao zahtjev da izborna komisija bude u drugom sastavu: Suzana Šop, Željko Banić i Damir Knjaz.

Drugi prijedlog dolazi od ljudi okupljenih oko Varvodića, a može se čuti da ne vjeruju komisiji u sastavu kojeg je predložila Čorak.

Međutim, u prvom prijedlogu glasali su ljudi i s plavim listićima (dva glasa) i žutim listićima (jedan). Varvodić je na to upozorio pa su ponovili glasanje.