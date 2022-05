Izborno povjerenstvo BiH: 'Provedba izbora je neizvjesna, rok je istekao, a novca nema'

Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović ustvrdio je u ponedjeljak da je to tijelo pod pritiscima da odgodi provedbu izbora 2. listopada, a što je nazvao neprihvatljivim i on američki veleposlanik u BiH Michael Murphy.

Opće izbore u BiH SIP je raspisao za 2. listopada pošto su propali pregovori o izmjenama izbornog zakona, no sada je ključni problem financiranje njihove provedbe jer Vijeće ministara BiH još nije osiguralo nešto manje od 6,5 milijuna eura potrebnih za provedbu.

Rok za osiguranje sredstava istekao je 19. svibnja, a Vijeće ministara odluku nije donijelo jer još nije usvojen proračun za 2022. godinu. Ministarstvo financija je kao nezakonit odbilo prijedlog SIP-a da se novac osigura iz akumuliranih prihoda iz ranijih godina.

"Vijeće ministara mora hitno naći sredstva koja će omogućiti održavanje izbora na vrijeme", kazao je Arnautović novinarima u Sarajevu nakon sastanka s američkim veleposlanikom i voditeljicom misije OESS-a Kathleen Kavalec koji su iskazali jasnu potporu provedbi izbora u zakonskom roku.

Arnautović tvrdi da se sada pokušava ishoditi odgoda izbora za 35 do 40 dana no nije objasnio tko to pokušava.

Američki veleposlanik kazao je da su SAD kao i drugi članovi međunarodne zajednice Vijeću ministara u nekoliko navrata uputili poruku da postoje mehanizmi kojima mogu osigurati provedbu izbora no svi žele da to učine domaće vlasti.

"Nadamo se da će institucije ove zemlje izabrati drugi put i djelovati sukladno zakonskim obvezama", kazao je Murphy.

Pozvao je građane BiH da razmisle je li im sada bolje nego prije četiri godine i na temelju te prosudbe glasaju u listopadu.

Dom naroda parlamenta BiH na izvanrednoj sjednici u ponedjeljak odbio je prijedlog kluba Bošnjaka u tom tijelu o donošenju odluke kojom bi se Vijeće ministara obvezalo osigurati sredstva za provedbu izbora iz bilo kojega dostupnog izvora.

Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Dušanka Majkić kazala je da je taj prijedlog neprihvatljiv i optužila Bošnjake da su blokirali izmjene izbornog zakona, a sada im je to ponašanje "stiglo na naplatu".

Čelnik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, koji je i zastupnik u Domu naroda, kazao je da je financiranje izbora zakonska obveza koja se mora poštovati, a uskraćivanje biračkog prava iz bilo kojega razloga kazneno je djelo za koje se može izreći kazna do tri godine zatvora.

Sada se SDA, ali i sve druge građane BiH, kako je kazao, pokušava ucijeniti jer nisu željeli prihvatiti protuustavne promjene izbornog zakone koje su dogovorili HDZ BiH i SNSD Milorada Dodika, a kada im to nije uspjelo, namjerno izazivaju krizu u zemlji i blokiraju financiranje izbora.

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović odmah je optužio Izetbegovića da izlazi s pamfletima umjesto s korisnim prijedlozima i na taj način vodi izbornu kampanju.

"Ako netko pravi opstrukcije u BiH u protekle četiri godine to je vaša stranka", uzvratio je Čović Izetbegoviću s parlamentarne govornice.

HDZ BiH ne želi glasati za nezakonite odluke pa tako ni za prijedlog o nezakonitom financiranju izbora, rekao je Čović.

Ministar financija Vjekoslav Bevanda, također član HDZ-a, pred zastupnicima je odbacio svaku odgovornost za blokadu donošenja proračuna te je poručio kako se ne boji nikakve kaznene odgovornosti ustvrdivši da on sve radi po zakonu.

Najčitaniji članci