Izdali su upozorenja za cijelu zemlju: Stiže novi snijeg, na obali će puhati orkanska bura

DHMZ je objavio kako će u petak biti Pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i uz njega i obilnom te mjestimice praćenom grmljavinom. U Gorskoj Hrvatskoj kiša će već ujutro prelaziti u snijeg uz stvaranje novog snježnog pokrivača. Poslijepodne sa zapada postupan prestanak kiše, u noći i smanjenje naoblake. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu će jako jugo tijekom prijepodneva okrenuti na udare olujnu buru koja će se do večeri proširiti duž cijele obale. Podno Velebita bit će i orkanskih udara.

Temperatura veći dio dana na kopnu od 3 do 8, u gorju niža, a na Jadranu između 9 i 14 °C. Navečer hladnije.

U subotu će biti veći dio dana pretežno sunčano, no još u noći i ujutro mjestimice više oblaka, na jugu lokalno i kiša. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura s olujnim udarima, navečer u slabljenju. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, na Jadranu između 3 i 8 °C.

Najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu od 9 do 12 °C.

DHMZ je izdao za petak meteoalarme za cijelu zemlju. Crveno upozorenje su izdali za zapadni dio Istre, Kvarner, Velebitski kanal te sjevernu i srednju Dalmaciju zbog olujnog vjetra. Za južnu Dalmaciju su izdali narančasti meteoalarm zbog snažnog vjetra te za regije Knina, Rijeke i Splita zbog jakog vjetra i kiše. Za Dubrovnik i okolicu su izdali žuto upozorenje zbog vjetra i kiše, za karlovačku i gospićku regiju zbog snijega i poledice te dodatno za područje Gospića zbog vjetra. Za regije Osijek i Zagreb izdali su žuto upozorenje zbog vjetra.

