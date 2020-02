'Izdat će se državna jamstva za gradnju novih brodova...'

Gostujući u programu televizije N1, ministar Darko Horvat je izvijestio da australska korporacija koja želi graditi šest novih luksuznih jahti u 3. maju kreditne aranžmane neće tražiti u Hrvatskoj te da je pristala na izdavanje državnih jamstava u iznosu od 48 posto vrijednosti gradnje.

Mislim da će naručitelj idući tjedan biti spreman za prvu investiciju i to u brodogradilište od 10 milijuna eura za početak pa sve do 50 milijuna eura. To daje dojam sigurnosti da će takva investicija uroditi plodom, kazao je Horvat, kako prenosi N1.

'Izdavat će se jedno po jedno jamstvo'

"Prvi brod je dogovoren bez državnog jamstva, ali ćemo ga popratiti s državnim jamstvom do 48 posto", rekao je i ocijenio da je to nova perspektiva za 3. maj. Pojasnio je da će izdavati jedno po jedno jamstvo.

"Kada brod bude u završnoj fazi izrade, polaže se kobilica za novu gradnju i tako možemo biti sigurni da će se brodovi izgraditi, a jamstva biti vraćena", rekao je ministar.

Za Uljanik se nije uspjelo naći odgovarajućeg strateškog partnera, rekao je Horvat, dodavši da ne misli da to mora biti kraj brodogradnje u Puli. Naveo je da da se može zaboraviti da to bude na način i u opsegu kako je to bilo prije. Tu posebno naglašava stvaranje učinkovitog mehanizma kontrole trošenja sredstava.

"Svi koji traže pomoć države morat će prije nego dobiju kreditni aranžman za stvaranje likvidnosti proći strogi model kontrole kako se troši novac", najavio je ministar Horvat za televiziju N1.

Račun im je deblokiran prije dva dana

Kako je izvijestila Hina 27. veljače, poslovni račun Brodogradilišta 3. maj je deblokiran pa će se radnicima, kojih je sada 774, isplatiti plaće za siječanj, a koje su već trebale biti isplaćene sredinom veljače. Kako se doznaje, računi su deblokirani jer je postignut sporazum s vjerovnikom tvrtkom Ćosićpromex.

Računi 3. maja bili su blokirani 7. veljače, i to zbog ovršnog postupka kojeg je zbog naplate potraživanja pokrenula tvrtka Ćosićpromex iz BiH, kooperant 3. maja. Iz 3. maja su bili naveli da Ćosićpromex potražuje od riječkog brodogradilišta oko 6,8 milijuna kuna,

Predstavnici te tvrtke su, kao i drugi vjerovnici, potpisali izjavu o isplati 15 posto tražbina, dok će ostalih 85 posto biti isplaćeno s odgodom od dvije godine, ali kasnije ponuđeni sporazum nisu potpisali.

Brodogradilište 3. maj ugovorilo je lani u prosincu izgradnju putničkog broda za polarna krstarenja za australsku tvrtku Scenic, a kobilica za izgradnju trebala bi biti položena u drugom tromjesečju ove godine.

Tvrtka Scenic planira gradnju još četiri takva broda pa traju razgovori o načinima financiranja i jamstvima za svih pet novogradnji. U međuvremenu, u 3. maju radi se na završetku izgradnje triju brodova, a prema ranije utvrđenom planu nastavka proizvodnje.

