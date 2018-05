Izglasali su Plan gospodarenja otpadom: 'Ne riješava problem'

Zagrebački gradski zastupnici izglasali su u četvrtak, nakon više od dva sata rasprave, Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. - 2023. Za je glasovalo 27 zastupnika, a protiv 21 pa je plan Milana Bandića prošao iz druge. Bilo je to u zadnji tren jer je ovaj petak zadnji dan za prijavu za EU fondove kako bi nam sufinancirali kante za odvajanje otpada. Dali bi nam čak 80 posto novca, a kante bi do građana stigle do kraja ove godine.

Tek oko 15 sati počela je rasprava i ujedno druga točka od 27 13. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba koja se tiče Prijedloga plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. do 2023. Od starog se razlikuje u tome da su iz njega maknute lokacije u Brezovici i Podsusedu u kojima su trebali odlagati biootpad i građevinski otpad.

- Gradonačelnik je iz ovog jela uklonio muhu, ali to je i dalje muha. Razradili smo smjernice u 17 točaka među kojima je da se ostvari kružno gospodarstvo. Ovaj koncept za odvoz otpada je skup. Tražili smo da se oformi zagrebačka burza sekundarnog otpada. Naši sugrađani nisu zadovoljni za micanje odlagalište u Kostanjeku tj. s ovim planom koji je sada predstavljen. Problem nisu samo lokacije za otpad nego je puno širi. Ovaj dokument nije formalnost i zadovoljavanje uvjeta i mrtvo slovo na papiru. Ovaj plan je slika stanja svijesti u Zagrebu, odabira načela što se želi realizirati. U ime građana Zagreba očekujem političku ozbiljnost i odgovornost da Zagreb ima stručan i kvalitetan plan gospodarenja otpadom. Ovo nećemo podržati - rekla je zastupnica Sandra Švaljek.

Njoj je replicirala pročelnica ureda za gospodarstvo Mirka Jozić koja ju je optužila da nema argumenata te da nije dobro razumjela zakon i obaveze koje grad ima. Dodala je da ne mogu u svakoj četvrti raditi sortirnice otpada te da će biti sretni ako naprave jednu u gradu.

- Pitajte građane žele li sortirnice i svojim naseljima - kazala je Jozić.

Za riječ se javio i Tomislav Stojak iz HSLS-a koji se pitao kako se lokacije mogu maknuti iz prijedloga, a zadnjeg puta ništa nije moglo. Dodao je da je gradonačelnik tada svašta izgovorio građanima, a to sve sada zaboravio. Jozić mu je odgovorila da nije problem u Planu za otpad nego u Prostornom planu i mijenjanje njega ima svoju proceduru. Kaže da su ih bili spremni izbaciti iz Plana za otpad no to tada nije prošlo.

- Problem u konceptu odnosi se na odluku Europskog parlamenta koji govori o gospodarenju otpadom. Mi sada glasamo za nešto što će EU odbaciti do kraja idućeg desetljeća - kazao je zastupnik Renato Petek.

Jozić je rekla da će se tehnologija odrediti studijom izvodljivosti. Nakon Plana imaju posla oko dokumentaciju a tek će studija dati neka rješenja te da će se držati odluka EU i Ministarstva zaštite okoliša inače neće moći dobiti dozvole.

- Ovaj plan se u ničemu ne razlikuje od prošlog. Problemi će opet doći u ovu skupštinu - kazao je Zvane Brumnić u ime SDP-a.

Anka Mrak Taritaš iz Građansko-liberalnog saveza rekla je da plan nije ozbiljan, makar misli da će ga izglasati. Donose ga pošto-poto te on nije suvisao i nije rješio probleme.

- Mi ćemo glasati kao i do sada. Na kućne adrese nismo dobili papire za izjave o plaćanju prema broju odvoza otpada. Otpad će plaćati svi jednako tko razvrstava i tko ne razvrstava. Ova forma i dalje nema sadržaj - rekla je Mrak Taritaš.

- U Resniku ostaje megacentar za gospodarenje otpadom iz razlogqaq što ide i smeće iz Županije i koštat će više od milijardu kuna. Centri bi trebali biti u reciklažnim dvorištima no za to treba educirati i zaposliti ljude. To bi nam se vratilo. Jakuševec i dalje može biti otvoren do 2029. cilj zatvaranja nije u Planu gospodarenja otpadom. Nećemo podržati plan jer uprava ne želi riješiti taj problem. On se vraća kao bumerang. Ova uprava ni dobar plan ne može provesti. Ovo je anarhija gospodarenja otpadom. Ako plan prođe pratit ćemo sve. Poruka većini - sretno vam bilo jer plan je samo početak - rekao je Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš!

- Jakuševac je saniran 2004. Mi pričamo o njemu umjesto o Planu gospodarnja otpadom. Prvi preduvjet za prestanak odlaganja je ovaj Plan. Izmjene u planu nisu kozmetičke. Postorojenje za biootpad vrijedi više od 100 milijuna kuna. Isto za građevinski otpad na Kostanjeku. To je važan objekt jer imamo divlje deponije po gradu i niču dva puta dnevno. Promičemo zaštitu okoliša i zdravlja. Naša dokumentacija mora biti u skladu s propisima države kazala je Mirka Jozić.

Tomašević joj je odgovorio da je u pravu za sanaciju Jakuševca, no zatavaranje je drugi problem. To je bilo u prostornom planu koji se stalno mijenjao te na kraju maknuo iz prostornog plana.

- Postigli smo da se formirala radna skupina koja se sastajala i razgovarala o problemima. Sad se zadužuje gradonačelnik da pregovara o lokacija za centre ta otpad. Plan može biti kvalitetniji ali on je baza kojeg trebamo prihvatit. Ako je ministarstvo dalo suglasnost za Plan, to je zbog zakonske osnove. Usvajanjem plana izvadit ćemo ruku iz juhe da je možemo pojesti i neće nas biti sram - rekao je Andrija Mikulić u ime HDZ-a.