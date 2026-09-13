Izgorjelo područje veliko kao cijela Rijeka, evakuirano 200 ljudi, situacija se jutros smiruje

Nakon još jedne teške noći na Braču, jutro je donijelo nešto bolje vijesti. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da je situacija na požarištu povoljnija i da se vatra postupno smiruje, a zemaljskim snagama ponovno pomažu i protupožarni zrakoplovi. Vatrogasci ipak ostaju na terenu jer opasnost još nije potpuno prošla.

Prema posljednjim informacijama, trenutačno nema otvorenog plamena. Oko 200 ljudi bilo je evakuirano i zbrinuto u Supetru i Postirama, a težih ozljeda nema, iako je bilo slučajeva udisanja dima. Dio objekata je oštećen, a puni razmjeri materijalne štete tek će se utvrđivati.

Iza vatrogasaca je iznimno zahtjevna noć tijekom koje se vatra, potpomognuta vjetrom, ponovno razbuktavala. Na terenu su proteklih dana angažirane stotine vatrogasaca i deseci vozila, uz kanadere i druge protupožarne zrakoplove. U jednom trenutku pojedine vatrogasne ekipe našle su se gotovo okružene vatrom, a snimke s terena pokazale su koliko je situacija bila opasna.

No tek usporedbe s hrvatskim gradovima pokazuju koliko je velik prostor zahvatila vatrena stihija.

Brač:Još jedna neprospavana noć za gasitelje. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na to je na Facebooku upozorio diplomirani profesor povijesti i geografije Jurica Gašpar, koji navodi da je u samo 48 sati požar zahvatio područje koje odgovara otprilike desetini površine Brača.

Prema njegovoj usporedbi, riječ je o prostoru gotovo velikom kao čitavo administrativno područje Rijeke. Opožarena površina odgovarala bi otprilike polovici ukupnog teritorija Splita, koji osim samog grada uključuje i Kamen, Stobreč, Žrnovnicu te dio Slatina na Čiovu.

Ako se gleda samo uže gradsko područje Splita, površina koju je progutao požar bila bi i veća od njega.

Gašpar navodi i da bi opožareno područje prekrilo više od četvrtine administrativne površine Dubrovnika te prostor veći od jednog i pol užeg urbanog područja Zadra.

Procjene opožarene površine mijenjale su se kako se požar širio. Već u petak govorilo se o oko 1200 hektara, dok su kasnije neslužbene procjene narasle na nekoliko tisuća hektara makije, borove šume i niskog raslinja.

Iako je jutarnja situacija znatno mirnija nego tijekom noći, vatrogasci nastavljaju s osiguranjem i dogašivanjem požarišta. Nakon višednevne borbe s vatrom, pravi razmjeri štete na Braču bit će jasni tek nakon detaljnog obilaska terena.