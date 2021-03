Mogućnosti zajedničkog planiranja i kandidiranja projekata na EU fondove, bile su glavne teme sastanka gradonačelnika Grada Poreča Lorisa Peršurića i ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam Dena Bana, održanog u ovoj znanstvenoj ustanovi.

Kako je na sastanku rekao gradonačelnik Peršurić, Grad konstantno radi na puno projekata koje kandidira na nacionalne i europske fondove. U prosjeku Grad ima konstantno pedesetak projekata u izradi, a tu su i veliki višemilijunski projekti poput izgradnje sustava odvodnje, te navodnjavanja poljoprivrednih površina u kojima je partner. Stoga je Gradu Poreču želja pružiti pomoć Institutu i u realizaciji zajedničkih projekta - po pitanju pružanja administrativne pomoći, promocije i prezentacije. – Želja nam je kandidirati što više zajedničkih projekata jer smatramo da imamo mogućnosti i rezultat je zajedničko dobro za sve nas, a imamo potencijala - od povijesti, resursa i projekata, kazao je Peršurić. Pritom je dodao kako je ustanova kao što je Institut od posebne

Institut za poljoprivredu i turizam nedavno je proslavio 145 godina postojanja, te je tom prilikom istaknuto kako je riječ o ustanovi koja njeguje multidisciplinarni pristup istraživanju u kojem povezuje poljoprivredu i turizam, dva usko povezana, međuovisna i u ovom podneblju neodvojiva sektora. Danas spada među najopremljenije u državi. Osim što zapošljavaju 65 djelatnika, od čega je 19 znanstvenika - 15 doktoranada i tri poslijedoktoranada, u zajednici aktivno rade na stjecanju i prenošenju znanja u svrhu gospodarskog, ekološkog i sociološkog održivog razvoja ruralnog prostora. Proteklih je godina rad dodatno obogatila provedba brojnih europskih i nacionalnih projekata, koji su doprinijeli uređenju i opremanju laboratorija. Institut je lani osnovao još dva nova laboratorija, uz četiri postojeća koja su imali, te trenutno imaju šest laboratorija u kojima se odvija pretežno znanstveno-istraživačka djelatnost.

Projekata imaju još, te se ravnatelj Ban zahvalio na ovoj pomoći i rekao kako trenutno imaju puno želja i zahtjeva, a jedan od njih je svakako uređenje, očuvanje i prezentacija na adekvatan način vinskog podruma Instituta koje bi trebalo pretvoriti u muzej. Podrum je izgrađen u vrijeme Austrougarske i druga je takva institucija po starosti u Hrvatskoj, a i jedini je sačuvani podrum iz ovoga doba na priobalju.

–Vrijeme je da se stavi u funkciju promocije vinarstva na ovim prostorima, te prilika da se osmisli projekt kroz koji će se valorizirati ova vrijednost i baština koju imamo, kao projekt uzajamne koristi po kojem će i Grad i Institut biti prepoznatljivi, kazao je Ban.

Dodao je kako se u podrumu nalaze bačve i mehanizacije iz doba Austrougarske koji su od velike vrijednosti jer su jedine u Istri, i koje je važno sačuvati prije propadanja i po mogućnosti povezati u širu priču od turističkog i promotivnog značaja.

- Stoga nam je drago da postoji zajednički interes i volja za suradnjom, kazao je Ban. Dodao je kako Institutu stalno fali prostora za daljnje razvijanje, trenutno primaju nove doktorante, rade na razvoju laboratorija i nabavci opreme. –Nedavno smo dobili obavijest iz Ministarstva znanosti da nam je odobreno 4,7 milijuna kuna za izradu potrebne dokumentacije za izgradnju do građevinske dozvole, za zahvat rekonstrukcije postojeće zgrade i dogradnju nove Instituta. To je veliki iskorak i to će biti kapitalno ulaganje, kazao je Ban.

Sastanku je prisustvovala i pročelnica gradskog Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo Morena Mičetić-Fabić, s timom suradnica za EU i razvojne projekte. Dodala je kako im je želja kandidirati što više projekata na financiranje sredstava iz fondova, s lokalnim dionicima, s udrugama, ali želja im je, kao i u ovom slučaju surađivati s Institutom. Dogovoreno je da će se sagledati i proučiti mogućnosti kandidiranja muzeja vinarstva na sufinanciranje sredstvima fondova.