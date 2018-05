Izgubili čak 1500 djece: 'Ovo je nešto najgore što sam doživio'

Prema najnovijim informacijama, američko ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ne zna gdje se nalazi gotovo 1500 djece imigranata koji su povjereni na skrb američkim institucijama ili udomiteljima. Ova vijest je nova kontroverza u ionako problematičnoj politici razdvajanja imigrantskih obitelji Trumpove administracije.

Odjel za smještaj izbjeglica, koji radi u okviru spomenutog ministarstva, ne može locirati djecu imigranata pristiglu s jugozapadne američke granice, uglavnom iz El Salvadora, Hondurasa i Guatemale.

Za porast kriminala okrivili djecu ispod dvije godine?

S druge strane, službenici Trumpove administracije optužuju maloljetne izbjeglice za porast kriminala u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, djeca koja su odvojena od svojih obitelji uglavnom su mlađa od dvije godine, a barem jedno dijete je praktički novorođenče, staro tek 53 tjedna, izjavila je specijalistica za imigracijski zakon Laura St. John za američki MSNBC.

'The worst thing I've seen in 25-plus years': Experts react to news that Trump administration lost 1,500 migrant children https://t.co/yK3HMl5elG pic.twitter.com/mk0PXEL8TU — Business Insider (@businessinsider) May 27, 2018

Laura St. John, voditeljica pravne službe za neprofitnu organizaciju u Arizoni, kazala je kako je politika koju postojeća administracija vodi prema imigrantima bez presedana. Dodala je kako je od siječnja ove godine svjedočila u preko 200 slučajeva u kojima su djeca odvojena od svojih roditelja. Prema Trumpovim direktivama, djeca su odvojena od obitelji i stavljena na skrb Odjelu za smještaj izbjeglica i smještena u skloništa pod upravom države, piše Business Insider.

'Ministarstvo više nije odgovorno'

Prema izvještaju pomoćni državni tajnik američkog ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, država koja je odvojila djecu od roditelja i trebala se pobrinuti za njihov smještaj, nema pojma gdje se nalazi 1475 izbjegle djece. U periodu od listopada do prosinca 2017. pokušali su stupiti u kontakt s ukupno 7635 djece i njihovim udomiteljima. Prema prikupljenim podacima, 6075 djece je još uvijek pod dodijeljenom im skrbi, 28-ero djece je pobjeglo, petero djece je evakuirano iz zemlje, a 52 preseljeno i stavljeno pod skrb drugih udomitelja.

Wagner je istaknuo da njegovo ministarstvo zakonski više nije odgovorno za djecu jednom kad se oni dodjele svojem skrbniku, no institucija će sada 'razmotriti dodatne opcije kako bi povećali svoju ulogu u brizi o sigurnosti kod smještanja djece kod udomitelja'.

Izvještaj o nestanku 1500 izbjegličke djece posve je na tragu sa službenim istupima visokih službenika Trumpove administracije.

'Završit će u udomiteljskim obiteljima ili tako nešto'

Državni odvjetnik Jeff Session u svojem je istupu ranije ovog mjeseca naglasio nultu toleranciju u primjeni regulative o razdvajanju roditelja i djece koji ilegalno prelaze granicu. - Ako vam se to ne sviđa, nemojte švercati djecu preko granice - rekao je.

Meanwhile, John Kelly denied that separating mothers and children was "cruel and heartless," telling @NPR "the children will be taken care of—put into foster care or whatever." https://t.co/DuKtlEQlOf — VANITY FAIR (@VanityFair) May 11, 2018

Šef osoblja John Kelly je na pitanje o tome nije li okrutno i bezdušno odvajati djecu od roditelja lakonski odgovorio: '. Ne bih to baš tako nazvao. Završit će u udomiteljskim obiteljima ili nešto takvo'.

Put pressure on the Democrats to end the horrible law that separates children from there parents once they cross the Border into the U.S. Catch and Release, Lottery and Chain must also go with it and we MUST continue building the WALL! DEMOCRATS ARE PROTECTING MS-13 THUGS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2018



Trump je na Tviteru odgovornost pokušao prebaciti na Demokrate i pozvao glasače da izvrše pritisak da se zakon ukine. Međutim, bitno je raščlaniti da ova problematična praksa nije stvar zakona, a osim toga, primjenjuju je njegova vlastita administracija, piše Business Insider.

O temi nestale djece u Sjedinjenim se Državama ovoga vikenda naveliko diskutiralo. Pa je tako bivši senator Rick Santorum za CNN izjavio da se izjavio da se radi o preuveličavanju i da se jednostavno nije uspjelo stupiti u kontakt s udomiteljima.

- Znači li to da su djeca nestala? Ne, to znači da je u tijeku procedura koja će otkriti zašto se udomitelji nisu javili nadležnim tijelima i prijavili novu lokaciju.

Ideja da su djeca nestala je hiperbola, preuveličavanje, pokušaj da se od ove situacije napravi problem - kazao je. - Ne vidim drugi problem osim činjenice da birokracija, zamisli iznenađenja, ne funkcionira baš kako bi trebala - zaključio je.

'Mama, mama, ne daj da me odvedu'

Ostali sugovornici koji su se uključili u raspravu ne dijele ovakvo viđenje stvari.

- Ovo je nešto najgore što sam vidio u više od 25 godina rada u socijalnoj skrbi - izjavio je zamjenik direktora ACLU Immigrants Rights Project Lee Gelernt za MSNBC. Ove majke opisivale su svoju djecu koja su vrištala: 'Mama, mama, ne daj da me odvedu'.

- Već su dovoljno istraumatizirana time što su napustili svoje domove i onda su još odvojena od roditelja - kazao je Gelernt.

No law requires this — separating parents and children is your administration’s choice.



Hundreds of kids as young as 18 months are in danger of suffering lifelong trauma.



We won’t let you shift the blame or use families as bargaining chips for your wall. #EndFamilySeparation https://t.co/ixRFgPgCq6 — ACLU (@ACLU) May 26, 2018

- Postoji opširna medicinska dokumentacija koja govori u prilog tome da ovoj djeci nanosimo trajne traume a ova vlada i dalje konstantno pronalazi načine da to pokuša opravdati - zaključio je.