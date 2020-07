'Izlazim iz SDP-a. Žao mi je što me se proziva iako sam branio lik i djelo Davora Bernardića'

Iako odlazi, Srića je poručio je kako neće zalupiti vrata SDP-u. Podsjetimo, on je prvi koji je u izbornoj noći javno i nedvosmisleno pozvao Bernardića da podnese ostavku zbog izbornog debakla.

<p><strong>Saša Srića</strong>, internist i pulmolog te koordinator javno zdravstvenih akcija SDP-a dao je neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije i izašao iz SDP-a. Njegov je to odgovor na zahtjeve njegove mjesna organizacije da snosi sankcije zbog neprimjerenih izjava. Podsjetimo, Srića je prvi koji je u izbornoj noći javno i nedvosmisleno pozvao Bernardića da podnese ostavku zbog izbornog debakla. </p><p>- Politika je nažalost prljavi posao, a to nikako ne bi trebala biti. Ona mora biti plemenita vještina, u kojoj se svi zajedno borimo za boljitak. Nažalost, nije! Ne vidim smisao ostanka u stranci koja ne cijeni svoje ljude. Politika ne smije služiti interesima pojedinaca, ali biti će vremena za reći neke stvari, toliko za sada - stoji u pismu koje je uputio stranačkim kolegama. </p><p>Navodi kako odlazi ponosno i uzdignute glave navodeći na kraju kako ovo nije kraj nego tek početak.</p><p>U razgovoru za 24sata, Srića je objasnio zašto se odlučio na ovaj potez. </p><p>- Žao mi je da me se proziva za neprimjerene izjave iako sam srcem i dušom branio čak lik i djelo<strong> Davora Bernardića</strong>. Ne mislim da je isključivo odgovoran za ovaj izborni debakl, ali smatram da se, nažalost, okružio krivim ljudima i lošom PR podrškom - rekao je.</p><p>Srića kaže da će uz njega iz SDP-a otići i drugi, ali o imenima nije govorio. </p><p>- Neću zalupiti vrata SDP-u. Socijaldemokrat ostajem uvijek – poručio je.</p><p>Hoće li se vratiti u stranku nakon unutarstranačkih izbora kada bi stranka trebala dobiti novo vodstvo poručio je: </p><p>- Razgovarat ćemo. Daljnje opcije treba preispitati - zaključio je.</p>