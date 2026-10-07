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IZLETIO KOD BRAČKA

Izletio s ceste i poginuo kraj Zaboka. Policija otkrila detalje

Piše Ivan Hruškovec,
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Izletio s ceste i poginuo kraj Zaboka. Policija otkrila detalje
Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Automobil je prešao izvan kolnika, udario u drvenu ogradu i sletio na travnatu površinu.  Vozač je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće

Vozač (40) je poginuo u prometnoj nesreći do koje je u utorak navečer došlo na županijskoj cesti ŽC-2264 kod mjesta Bračak. Prema rezultatima očevida, 40-godišnji hrvatski državljanin upravljao je automobilom te u zavoju, iz zasad neutvrđenog razloga, nije vozilo držao na sredini prometne trake.

Automobil je prešao izvan kolnika, udario u drvenu ogradu i sletio na travnatu površinu.  Vozač je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. Njegovo tijelo prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije.

Zbog očevida je ŽC-2264 na dionici Bračak – Dubrava Zabočka bila zatvorena za sav promet od 20.15 do 00.55 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima uz regulaciju policijskih službenika.

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