Sreću u nesreći imao je Ante L. koji se u petak u unajmljenom kombiju vraćao iz Düsseldorfa u München nakon što su mu na autocesti počele otkazivati kočnice, piše Fenix magazin.

- Unajmio sam kombi u jednoj tvrtki i uputio se u okolicu Düsseldorfa kako bi preuzeo stroj težak 560 kg kojeg sam prethodno naručio. Put prema Düsseldorfu je prošao dobro, utovarili smo stroj i sutradan sam krenuo natrag prema Münchenu. Na autocesti kod Würzburga sam zamijetio kako nešto nije u redu s kočnicama.

Usporio je zbog gužve na cesti, a onda je lijevi kotač blokirao, nešto je puknulo i odlomilo se. Pozvao je ADAC, no trebalo im je tri sata do njega zbog gužve. Kombi su odvezli u automehaničarsku radionicu. No problem nije bio u kočnicama, nego u cijelom kombiju.

- E tu sam doživio pravi šok. Radnici u automehaničarskoj radionici su podignuli kombi, a onda smo se svi šokirali. Kombi je bio toliko u raspadu da su mehaničari rekli kako je spreman za otpad. Cijelo dno mu je zahrđalo, a dijelovi samo što nisu otpali.

Mehaničar mu je potvrdio da kombi nije u voznom stanju.



- Policija je preuzela istragu i utvrđivat će kako i zašto je neispravan kombi iznajmljen i to za put od nekoliko sati - rekao je Ante te dodao da ne razumije kako je kombi prošao tehnički pregled prije nešto više od mjesec dana u Münchenu.

- Da se razumijemo, tehnički pregled je obavljen u Njemačkoj, odnosno u Münchenu. Govorim to da ne bi netko pomislio kako je kombi stigao iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine – priča Ante.

Kaotičan put dug 14 sati neće zaboraviti, kaže Ante, najviše zbog činjenice da je mogao poginuti.