U lučici u samom središtu grada Hvara eskalirale su napetosti između iznajmljivača brodica, odnosno onih koji se bave transferom turista. Sudeći prema snimkama koje smo dobili, sukobi su nadišli obične svađe, a tenzije su sad već tolike da se započinju i tučnjave.

POGLEDAJTE VIDEO Tučnjava iznajmljivača brodova na Hvaru

- Ova snimka tučnjave nastala je 17. kolovoza oko 12.30 sati. Mlađi muškarac 'ukrao' je goste ovom krupnijem gospodinu sa snimke ponudivši im 200 kuna jeftiniji transfer. Prvo su se posvađali, a onda su proradile i šake. Turisti, ali i svi mi domaći, bili smo u šoku - kaže nam čitatelj koji nam je poslao snimke.

Drugi sukob, na kojoj se vidi kako muškarac leti u more, izbio je iz istog razloga kao i prvi.

- Turisti su došli tražeći vlasnika brodice s kojim su se dogovorili za transfer. Dočekao ih je drugi skiper i predstavio se kao taj kojeg oni traže. U principu, oteo mu je mušterije. Potom je došao muškarac čiji su to zapravo bili gosti i nakon svađe gurnuo ovog drugog u more. To je bilo u subotu popodne, oko 17 sati - kaže nam čitatelj dodajući kako ni u jednom slučaju nije intervenirala policija.

To su nam potvrdili i u PU splitsko-dalmatinskoj rekavši kako nisu zabilježili opisane događaje, odnosno remećenje javnog reda i mira.