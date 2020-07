Iznajmljivači snizili cijene i do 30% ali rezervacija nema: Neki su izgubili i do 100.000 kuna

<p><strong>Hrvatska gospodarska komora</strong> objavila je rezultate ankete o utjecaju koronavirusa na poslovanje pružatelja obiteljskog smještaja. Anketa je pokazala da čak 95 posto ispitanika ima smanjen broj rezervacija u odnosu na prošlu godinu, unatoč tome što su tri četvrtine njih smanjivali cijene, većinom do 30 posto.</p><p><strong>POGLEDAJ VIDEO: ŽIVNULO NA PLAŽAMA</strong></p><p>Gotovo trećina anketiranih (31 posto) ima pad rezervacija veći od 80 posto, a 90 posto ih bilježi i otkaze rezervacija, s tim da je za srpanj i kolovoz udio otkazanih rezervacija najvećim dijelom do 60 posto.</p><p>Pretrpljena financijska šteta u prvih šest mjeseci ove godine za najveći se dio iznajmljivača (77 posto) kreće <strong>do 50.000 kuna</strong>, dok se za iduća tri mjeseca ta procjena penje na <strong>100.000 kuna</strong>. Samo 6 posto ih je odgovorilo da nemaju značajnije financijske gubitke. Među anketiranim pružateljima usluga, trećina su umirovljenici, među kojima je 75 posto onih kojima je bez tih prihoda znatno ugrožena (46 posto) ili ugrožena egzistencija (29 posto). Oko 20 posto ih ima potrebu za moratorijem postojećeg kredita, a sličan broj treba i novi kredit za opstanak do iduće sezone.</p><p>- Ovi podaci pokazuju da je obiteljski smještaj izuzetno pogođen sektor turizma o kojemu ovisi egzistencija gotovo 110.000 obitelji i koji je od neprocjenjive važnosti za poslovanje brojnih popratnih tvrtki i obrta. Trenutna popunjenost većinom je realizirana punjenjem smještajnih objekata u otkazanim i slobodnim terminima po znatno nižim cijenama, stoga predviđamo da se u konačnici ovogodišnji financijski rezultati biti neusporedivi s prošlogodišnjima - kazala je predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK <strong>Martina Nimac Kalcina</strong>, dodavši da je zbog povezanosti obiteljskog smještaja s nizom drugih djelatnosti nužno donijeti dodatne mjere pomoći iznajmljivačima.</p><p>Više od polovice ispitanika (53 posto) izjavljuje kako su im mjere Vlade RH donekle ili znatno pomogle, dok je mjere lokalnih i županijskih tijela koristilo svega 18 posto privatnih iznajmljivača.</p><p>Najveći udio rezervacija (60 posto) zaprimaju putem vodećih online kanala prodaje, a manji dio izravno (30 posto) ili putem domaćih turističkih agencija (11 posto). Anketa je potvrdila da su nam ključna emitivna tržišta Njemačka, Austrija i Italija te Slovenija.</p><p>Vrsta smještaja koji se iznajmljuje povezana je sa korigiranjem cijena i padom rezervacija. Tako su iznajmljivači soba i apartmana u većem udjelu od onih koji iznajmljuju kuće za odmor spustili su cijene za 20-30 posto i 40-50 posto, dok iznajmljivači kuća za odmor u većem udjelu izjavljuju kako nisu snižavali cijene u odnosu na 2019. godinu.</p><p>Anketa HGK provedena je na uzorku od preko 2100 ispitanika, a provodi se u nekoliko faza do kraja ovogodišnje sezone kako bi dala što preciznije podatke o stanju na tržištu obiteljskog smještaja.</p>