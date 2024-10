Izrađuju bolide i uče pravi posao: Najveći smo studentski racing tim u Hrvatskoj

Fakultet malo 'pati', ali sve je to u svrhu daljnjeg obrazovanja. Sudjelovanje u Racing Teamu FSB-a nam pruža znanje koje ne možemo dobiti drugačije, osim praktičnim radom, ispričao nam je Robert Klasić (23), student Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

FSB Racing Team je studentski projekt koji djeluje u sklopu Hrvatske udruge studenata tehničkih fakulteta. Osnovan 2003. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, zadatak tima je dizajn, razvoj i proizvodnja trkaćeg automobila jednosjeda nalik na formulu namijenjenog sudjelovanju u natjecanjima Formule Student.

Uključeni i studenti drugih fakulteta

Danas je to jedan od najvećih studentskih projekata u cijeloj Hrvatskoj u kojem sudjeluje više od 100 studenata. Projekti FSB Racing Teama uključuju i studente brojnih drugih fakulteta, a uključeni članovi ne bave se samo izradom sjajnih jurilica. Tu su i biznis planovi, troškovnici, promocija, dizajn, tehničke pripreme... Robert ističe kako se Racing timu pridružio jer je odmah znao da svoje teorijsko znanje na fakultetu želi nadograditi praktičnim. U cijeloj priči ga je zadržalo društvo, postali su poput obitelji.

- Društvo u ovom timu je nešto posebno. Dijelimo jedni s drugima znanje i vještine. Učimo jedni od drugih. U ovom timu ne samo da naučiš kako napraviti bolid, nego i kako raditi s ljudima - kaže Robert.

Student Ante Ivančić (21) složio se s kolegom i dodao da se timu najbolje pridružiti na drugoj godini fakulteta.

20 godina djelovanja

- Mislim da je pametno prvo riješiti prvu godinu, steći neko teorijsko znanje i onda nam se pridružiti. Naravno, uvijek ima studenata koji su zaista genijalci pa sve uspiju balansirati. Odmah pokažu da imaju jako puno znanja - kaže Ante.

Tijekom 20 godina tim je proizveo 11 trkaćih automobila i proputovao cijelu Europu kako bi sudjelovao u mnogim godišnjim natjecanjima Formula Student.

Kako su nam rekli, svaki je projekt velik pothvat za sebe, dug i naporan proces od početnih koncepata i ciljeva do uspješne proizvodnje i montaže svakog podsustava i gotovog vozila, pri čemu svaki dio dizajniraju i razvijaju, a neki čak i proizvode studenti.

Juri 120 km na sat

Svaki pojedini član pridonosi svojim znanjem, radom, vremenom i zalaganjem zajedničkom cilju tima, a to je dovršiti projekt, dovesti automobil na stazu, natjecati se protiv rivalskih timova u našoj zemlji, našoj regiji i cijelom svijetu.

Njihov novi bolid juri oko 120 kilometara na sat, ali, kako su nam objasnili, može i brže.

- Uvijek može brže. No na natjecanjima je pravilo 120 kilometara na sat. Uvijek se fokusiramo na to da što brže dođe do najveće brzine jer je dionica utrke kratka - rekao je Ivančić.

Puno radno vrijeme

Sudjelovanje u timu nije lagano, ali kako su nam obojica potvrdili, za rad na bolidu uvijek pronađu vremena.

- Neki ovdje rade baš kao na stalnom poslu. Po četrdeset sati tjedno. To je puno s obzirom na to da je riječ o studentima. Zbog toga pate i izlasci s prijateljima, ali mislim da su oni već naviknuti na to. Znaju da ovo volimo raditi. Možda im nije isprva drago što umjesto da smo s njima mi smo opet u našoj garaži, ali nekako s vremenom prihvate to. Na kraju uvijek ispadne da se najviše i sprijateljimo s ljudima koji su s nama u timu. Imamo puno toga zajedničkog, od studiranja pa sve do ljubavi prema ovom projektu - rekao je Robert.

Obojica su se složili da se trud i napor koji ulažu svakodnevno isplati. Ne cijene ga samo profesori, nego i budući poslodavci koji prate rad ovoga tima. Neke od najuspješnijih tvrtki su višegodišnji sponzori Racing Teama, a brojni studenti poslije fakulteta odlaze raditi baš u te tvrtke. Rad na formuli doslovno je poslovna preporuka.

Studenti iz cijele Europe

A koliko je na europskim fakultetima raširen ovaj sport, pokazalo je i Formula Student Alpe Adria natjecanje krajem kolovoza u Mićevcu kraj Velike Gorice. Na jednom od najvećih STEM događaja u jugoistočnoj Europi sudjelovalo je 60 timova iz više od 20 zemalja, a iz Hrvatske tri inženjerska tima: iz Zagreba, Rijeke i Splita. Osim uzbudljivih utrka, studenti i njihovi mentori imaju prilike pokazati najnovija tehnološka rješenja i kreativne pristupe u izradi trkaćih automobila.