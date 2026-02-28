Obavijesti

News

Komentari 61
EKSPLOZIJE U TEHERANU

SAD i Izrael napali Iran!

Piše 24sata, Veronika Miloševski,
SAD i Izrael napali Iran!
Foto: 24sata

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
EKSPLOZIJE U PET GRADOVA

Novinska agencija Fars izvještava da su se eksplozije čule u gradovima Isfahan, Qom, Karaj i Kermanshah.

Novinska agencija je također izvijestila da je nekoliko projektila pogodilo University Street i područje u iranskoj prijestolnici Teheranu.

Eksplozije su se čule na dvije lokacije u Teheranu, izvještava i novinska agencija Islamske Republike. Navodi se da se dim može vidjeti u središtu grada.

AJATOLAH JE NA SIGURNOM

Reuters javlja da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, trenutačno nije u Teheranu te da je premješten na sigurnu lokaciju.

U međuvremenu su u iranskoj prijestolnici prekinute mobilne telefonske veze, a pristup internetu djelomično je onemogućen.

Teheran je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove, a istu je mjeru poduzeo i Izrael.

KOORDINIRALI NAPAD

Amerika je koordinirala napad na Iran s Izraelom, izvještavaju izraelski i američki mediji.

CNN je izvijestio da je izraelski napad koordiniran sa SAD-om, a isto je izvijestio i izraelski Ynet News. 

ZATVARAJU ZRAČNI PROSTOR

Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima.

Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren.

IRAN POTVRDIO NAPAD

Iranski državni informativni kanal IRINN potvrdio je izvješća o napadima u Teheranu, nakon onoga što je Izrael opisao kao "preventivni napad" na Iran, piše BBC.

Emiter je nakratko prekinuo zvuk oko 06:30 GMT, prije nego što je nastavio program, prikazujući traku s izvještajima o oblaku dima i zvukovima eksplozija u dijelovima glavnog grada.

IRINN je potom emitirao unaprijed snimljene snimke pro-establišmentskih skupova uz glazbu i arhivske komentare vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji poziva na jedinstvo protiv "neprijatelja", uz intervjue s pristašama Islamske Republike koji se protive stranoj intervenciji.

Komentari 61

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026