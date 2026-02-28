SAD i Izrael napali Iran!

AJATOLAH JE NA SIGURNOM

Reuters javlja da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, trenutačno nije u Teheranu te da je premješten na sigurnu lokaciju.

U međuvremenu su u iranskoj prijestolnici prekinute mobilne telefonske veze, a pristup internetu djelomično je onemogućen.

Teheran je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove, a istu je mjeru poduzeo i Izrael.