Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji
SAD i Izrael napali Iran!
Novinska agencija Fars izvještava da su se eksplozije čule u gradovima Isfahan, Qom, Karaj i Kermanshah.
Novinska agencija je također izvijestila da je nekoliko projektila pogodilo University Street i područje u iranskoj prijestolnici Teheranu.
Eksplozije su se čule na dvije lokacije u Teheranu, izvještava i novinska agencija Islamske Republike. Navodi se da se dim može vidjeti u središtu grada.
Reuters javlja da iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, trenutačno nije u Teheranu te da je premješten na sigurnu lokaciju.
U međuvremenu su u iranskoj prijestolnici prekinute mobilne telefonske veze, a pristup internetu djelomično je onemogućen.
Teheran je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove, a istu je mjeru poduzeo i Izrael.
Amerika je koordinirala napad na Iran s Izraelom, izvještavaju izraelski i američki mediji.
CNN je izvijestio da je izraelski napad koordiniran sa SAD-om, a isto je izvijestio i izraelski Ynet News.
Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima.
Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren.
Iranski državni informativni kanal IRINN potvrdio je izvješća o napadima u Teheranu, nakon onoga što je Izrael opisao kao "preventivni napad" na Iran, piše BBC.
Emiter je nakratko prekinuo zvuk oko 06:30 GMT, prije nego što je nastavio program, prikazujući traku s izvještajima o oblaku dima i zvukovima eksplozija u dijelovima glavnog grada.
IRINN je potom emitirao unaprijed snimljene snimke pro-establišmentskih skupova uz glazbu i arhivske komentare vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji poziva na jedinstvo protiv "neprijatelja", uz intervjue s pristašama Islamske Republike koji se protive stranoj intervenciji.