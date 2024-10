Izrael napao Iran: Eksplozije u Teheranu, gađali vojne mete? SAD: Ne sudjelujemo u napadu

Izrael je potvrdio da je izveo "precizne udare na vojne ciljeve u Iranu". Zračni udari počeli su oko 1 sat ujutro po našem vremenu. Eksplozije su se čule u Teheranu i drugim dijelova zemlje, javlja BBC.

Izrael je naknadno potvrdio da su napadi 'uspješno okončani' nakon tri vala udara i da su se njihovi zrakoplovi vratili u baze. Mete su bile 'vojna postrojenja za proizvodnju raketa kojima je Iran ranije gađao Izrael'.

SAD je prethodno upozorio Izrael da izbjegava napade na nuklearna i naftna postrojenja koja bi mogla izazvati širenje sukoba u regiji.

Izraelski udari su odgovor na napad Irana, koji je ranije ovog mjeseca lansirao gotovo 200 balističkih projektila na Izrael. Izrael je rekao da će uzvratiti udarac, ali nije precizirao kada ili koja bi mjesta mogao ciljati. Iranski napad uslijedio je nakon izraelskih napada u kojima su ubijeni politički vođa Hamasa Ismail Haniyeh, vođa Hezbollaha Hassan Nasrallah i zapovjednik operacija snaga Iranske revolucionarne garde Quds, brigadni general Abbas Nilforoushan.



Prva reakcija iranskih državnih medija je da tvrde kako su napadi Izraela neuspješni, a stručnjaci za BBC kažu kako je to tipičan odgovor Irana nakon takvih incidenata. No, upozoravaju kako bi se to moglo promijeniti ako se pojave izvješća o ozbiljnoj šteti ili smrtnim slučajevima.

Eksplozije su također zabilježene u Siriji, iako Izrael nije preuzeo odgovornost za te napade. Sirijske snage protuzračne obrane presrele su projektile i oborile ih, javljaju novinske agencije Reuters i AFP pozivajući se na sirijske državne medije.

Prema tvrdnjama Pentagona, SAD nije bio uključen u napad. Bijela kuća je napade nazvala "vježbom samoobrane". Američki predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris obaviješteni su o napadima i prate razvoj događaja.