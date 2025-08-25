Obavijesti

STRAŠNO

Izraelci raketirali bolnicu u Gazi i ubili 15 ljudi: Među žrtvama Reutersov snimatelj i fotograf

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
5
Foto: Reuters

Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci, novinari i druge osobe požurili na mjesto prvog napada

U izraelskim napadima na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak je ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući četiri novinara, izvijestili su palestinski zdravstveni dužnosnici.

Reutersov snimatelj Hussam al-Masri ubijen je u prvom napadu, a fotograf Hatem Khaled ranjen u drugom, navode lokalni dužnosnici. Izraelska vojska i ured premijera nisu zasad komentirali napade.

Palestinian cameraman and Reuters contractor Hussam al-Masri
Foto: Stringer
Palestinian cameraman and Reuters contractor Hussam al-Masri
Foto: Mohammed Salem

Svjedoci su rekli da se drugi napad dogodio nakon što su spasioci, novinari i druge osobe požurili na mjesto prvog napada.

Reutersov prijenos uživo iz bolnice, koji je snimao Masri, iznenada se završio u trenutku prvog napada, pokazala je snimka.

Smoke rises from Gaza after an explosion as seen from the Israeli side of the border
Foto: Amir Cohen

Zdravstveni dužnosnici u Gazi identificirali su troje drugih novinara kao Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha. Među poginulima je i jedan spasilac.

Izrael je ubio više od 240 palestinskih novinara u Gazi od početka ofenzive 7. listopada 2023., prema Palestinskom novinarskom sindikatu.

