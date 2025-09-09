O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Izraelska vojska napala Katar! Katarske vlasti: 'To je zločinački napad. Nećemo ovo tolerirati!'
Reakcija Katara
"Ovaj zločinački napad predstavlja očito kršenje svih međunarodnih zakona. To je ozbiljna prijetnja sigurnosti stanovnika Katara. Snažno osuđujemo ovaj napad. Katar neće tolerirati ovo nepromišljeno izraelsko ponašanje i njegovo kontinuirano miješanje u regionalnu sigurnost. Istrage su u tijeku", kazao je za Al Jazeeru glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed Al Ansari.
Iz Dohe kažu za Al Jazeeru da je pogođen kompleks u kojem su živjeli članovi političkog krila Hamasa. Kažu i kako se u blizini nalaze stambene zgrade...
Trump dao blagoslov?
Izraelski mediji tvrde kako je američki predsjednik Donald Trump dao zeleno svijetlo za ovaj napad. Iz izraelske vojske tvrde kako su koristili precizno oružje kako bi se ublažile civilne žrtve...
Izrael napao Katar!
Eksplozije koje su zatresle glavni grad Katara Dohu posljedica su izraelskog udara na vodstvo Hamasa koje je u tom gradu, kazao je izvor iz izraelske vlade za Times of Israel. Više eksplozija potreslo je grad nakon zračnih napada...
O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
- Pogođeni su članovi vodstva terorističke organizacije koja je odgovorna za napad na Izrael 7. listopada - poručuju iz izraelske vojske.
Ovo je prvi put da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju u Kataru, piše CNN.