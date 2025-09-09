Izraelska vojska napala Katar! Katarske vlasti: 'To je zločinački napad. Nećemo ovo tolerirati!'

Izrael napao Katar!

Eksplozije koje su zatresle glavni grad Katara Dohu posljedica su izraelskog udara na vodstvo Hamasa koje je u tom gradu, kazao je izvor iz izraelske vlade za Times of Israel. Više eksplozija potreslo je grad nakon zračnih napada...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.

- Pogođeni su članovi vodstva terorističke organizacije koja je odgovorna za napad na Izrael 7. listopada - poručuju iz izraelske vojske.

Ovo je prvi put da je Izrael pokrenuo vojnu operaciju u Kataru, piše CNN.