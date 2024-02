Izraelska vojska oslobodila dva taoca, najmanje 58 mrtvih u napadu na jugu pojasa Gaze

Izraelska vojska objavila je kako je oslobodila dva taoca tijekom racije koje su njezine specijalne jedinice izvele u noći s nedjelje na ponedjeljak u Rafahu na jugu pojasa Gaze.

Radi se o Fernandu Simonu Marmanu (60) i Louisu Haru (70).

Taoci su prevezeni u bolnicu Sheba u središnjem Izraelu gdje su pregledani te je ustavnovljeno kako se nalaze u dobrom stanju.

Najmanje 52 osobe poginule su u izraelskom granatiranju Rafaha, grada koji se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice, u noći s nedjelje na ponedjeljak.

Posljednjih mjeseci Rafah je postao grad u koji se smjestila većina palestinskih izbjeglica koji su ostali bez domova nakon izraelskog bombardiranja sjevernog dijela pojasa Gaze te se u njemu prema procjeni Ujedinjenih naroda trenutačno nalazi 1,4 milijuna ljudi.

Do napada na Rafah je došlo iako je Hamas ranije u nedjelju objavio kako bi ofenziva na taj grad "torpeirala" bilo kakav dogovor oko puštanja taoca koji se još uvijek nalaze u njihovom zarobljeništvu još od 7. listopada prošle godine, a protiv ofenzive na Rafah izjasnile su se i SAD, glavni izraelski saveznik.

No, čini se kako granatiranje Rafaha u noći s nedjelje na ponedjeljak ipak nije označilo početak ofenzive i na to područje, pogođeno je 14 kuća i tri džamije i to u različitim dijelovima grada, a izraelska vojska je objavila kako je izvršila "niz udara na južnu Gazu koji su sada završeni".