Izraelska vojska ubila 16 ljudi u školi u Gazi: Tvrde da su ciljali teroriste na tom području

Zračni napad na školu u središnjoj Gazi bio je usmjeren na militante koji djeluju u tom području, priopćila je izraelska vojska u subotu nakon što je palestinsko ministarstvo zdravstva izvijestilo da je u napadu ubijeno 16 ljudi.

Palestinians react, after an Israeli air strike on a UN school sheltering displaced people, amid the Israel-Hamas conflict, in Nusairat | Foto: Ramadan Abed/REUTERS

- IAF (Izraelske zračne snage) napale su nekoliko terorista koji su djelovali u strukturama smještenim u području UNRWA-ine (UN-ova agencija za palestinske izbjeglice) škole Al-Jouni u središnjem pojasu Gaze - priopćila je vojska, dodajući da je nastojala minimizirati štetu među civilima.

Ministarstvo zdravstva Gaze priopćilo je ranije u subotu da je u napadu na školu ubijeno najmanje 16 ljudi, a više od 50 ih je ranjeno.

Mahmud Basal, glasnogovornik hitne službe Gaze, rekao je da bi broj mrtvih mogao porasti jer su brojni ranjeni u kritičnom stanju.

Napad na školu pokazuje da nijedno mjesto u enklavi nije sigurno za obitelji koje napuštaju svoje kuće tražeći skloništa, istaknuo je Basal.

U svom dnevnom ažuriranju broja ubijenih u gotovo devetomjesečnom ratu, ministarstvo zdravstva u Gazi navelo je da je u izraelskim vojnim napadima na enklavu u posljednja 24 sata ubijeno najmanje 29 Palestinaca i da ih je 100 ranjeno.

Među ubijenima u različitim zračnim napadima pet je lokalnih novinara, čime se broj novinara ubijenih od 7. listopada prošle godine popeo na 158, prema uredu za medije vlade Gaze koju predvodi Hamas.