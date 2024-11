Izraelski general: Palestinci se ne mogu vratiti u svoje domove dok traje borba na sjeveru Gaze

Humanitarna pomoć će biti dozvoljena samo na jugu Gaze, rekao je u utorak 5. studenog brigadni general Itzik Cohen i potvrdio da se stotine tisuće Palestinaca neće moći vratiti u svoje domove dok traje ratno stanje.

- Izraelske kopnene snage se približavaju završetku borbenih operacija na sjeveru Gaze i stanovnicima neće biti dozvoljen povratak u njihove domove - izvijestio je IDF, piše Guardian.

- S obzirom da smo u neka područja poput Jabalije morali ulaziti po dva puta, stanovnicima sjevernog Pojasa Gaze nećemo dopustiti povratak - rekao je medijima general Cohen.

Izrael ovu odluku opravdava tvrdnjom da svaki put kada dopuste povratak civila, na tom području se pojavi Hamas. Izrael je do sada odbijao direktno govoriti o planovima za Gazu nakon rata koji bjesni preko godinu dana i u kojem je poginulo preko

44 tisuće ljudi. Netanyahu i vojni vrh su do sada spominjali uništenje Hamsa i povratak taoca kao ciljeve za prekid rata.

Foto: Ramadan Abed

Zadnjih mjesec dana se najteže borbe vode upravo na sjeveru Gaze.

Palestinci, kojih je tamo oko 400 000 kažu da je trenutna situacija gora nego ikada prije.

- Puno ljudi nije jelo danima, nemamo obuću, odjeću, ništa. Nemamo novca, hrane ni pića - rekla je Huda Abu Laila iz Gaze za AP Press. No, izraelski plan za poslijeratni pojas Gaze se je mogao vidjeti ranije ove godine kada je IDF uspostavio tzv. Netzarim koridor. To je uski pojas teritorija koji je odsjekao sjever Gaze i grad Gazu s jugom. Iako Izrael barem do sada nije javno govorio o pripajanju sjevera Gaze, pojedini visoki obrambeni dužnosnici su za izraelski dnevnik Haaretz rekli kako je aneksija velikih dijelova Gaze stvarna mogućnost ako ne bude drugih rješenja. A to se čini još izvjesnijim kad je Trump dobio izbore. On je u prvom mandatu pokazao da Izrael ima njegovu bezuvjetnu podršku kada je proglasio Jeruzalem izraelskim glavnim gradom i kada je priznao izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni koja je pod okupacijom Tel Aviva od Šestodnevnog rata iz 1967.