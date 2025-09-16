Izraelska vojska pojačala je napade na Gazu tijekom noći na utorak, rekao je ministar obrane Israel Katz, dodajući da je cilj napada osigurati oslobađanje talaca i poraziti palestinsku militantnu skupinu Hamas
Izraelci pokrenuli strašni napad na Gazu: 'Grad gori, nećemo popustiti dok misija ne završi'
"Gaza gori", napisao je Katz na Telegramu, obećavajući da Izrael neće popustiti niti odustati "dok se misija ne završi".
Američki novinski portal Axios citirao je izraelske dužnosnike koji su rekli da je operacija označila početak kopnene ofenzive u najvećem gradu Pojasa Gaze.
Izraelski ratni zrakoplovi izveli su gotovo kontinuirane napade na Gazu tijekom noći, uz topničku vatru, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.
Palestinski mediji izvijestili su da su tenkovi kasnije ušli u grad, gdje se vjeruje da su ostale stotine tisuća ljudi. Izraelska vojska to nije potvrdila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Španjolski glumac Javier Bardem (56) pojavio se na dodjeli Emmyja s palestinskim šalom oko vrata. Optužio je Izrael za genocid u Gazi i rekao kako više neće raditi s ljudima "povezanima s Izraelom".
Američki predsjednik Donald Trump rekao je kako nije znao da će Izrael napasti Katar i kako ga o tome izraelski premijer Netanyahu nije obavijestio. Rekao je i kako Izrael "više neće napadati Katar".
Riječ je o najvećoj akciji u zadnje dvije godine. Izraelci su tenkovima ušli u Gazu. Akciju su planirali tjednima.
Prema procjenama izraelske vojske Gazu je dosad napustilo više od 350.000 Palestinaca. Samo ove noći grad su napustile tisuće ljudi. Izraelci kažu kako vjeruju da će ljudi i dalje napuštati Gazu.
Američki državni tajnik Marco Rubio u utorak je upozorio da Hamas ima samo nekoliko dana da pristane na sporazum o prekidu vatre jer je Izrael pokrenuo posebno snažne napade na grad Gazu.
"Izraelci su tamo započeli operacije. Stoga vjerujemo da imamo vrlo kratak vremenski okvir za postizanje sporazuma s palestinskom islamističkom skupinom", rekao je novinarima.
Po završetku posjeta Izraelu nakon kojeg je otišao u Katar, Rubio je rekao da je vjerojatno preostalo samo "nekoliko dana, ili možda nekoliko tjedana".