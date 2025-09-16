Izraelci pokrenuli strašni napad na Gazu: 'Grad gori, nećemo popustiti dok misija ne završi'

"Gaza gori", napisao je Katz na Telegramu, obećavajući da Izrael neće popustiti niti odustati "dok se misija ne završi".

Američki novinski portal Axios citirao je izraelske dužnosnike koji su rekli da je operacija označila početak kopnene ofenzive u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Izraelski ratni zrakoplovi izveli su gotovo kontinuirane napade na Gazu tijekom noći, uz topničku vatru, izvijestila je palestinska novinska agencija WAFA.

Foto: Amir Cohen

Palestinski mediji izvijestili su da su tenkovi kasnije ušli u grad, gdje se vjeruje da su ostale stotine tisuća ljudi. Izraelska vojska to nije potvrdila.

Foto: Amir Cohen