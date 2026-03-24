ARAPI IDU U RAT

Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati navodno se sve više približavaju aktivnom uključivanju u borbu protiv Irana, dok se rat na Bliskom istoku odužuje.

Prema pisanju Wall Street Journala, zaljevske države „postupno se približavaju” aktivnijoj ulozi, nakon što je Rijad dopustio američkim snagama korištenje zračne baze na svom teritoriju.

Izvor koji navodi taj medij rekao je da je „samo pitanje vremena” kada će Saudijska Arabija ući u rat, nakon što je njezin ministar vanjskih poslova prošlog tjedna izjavio da strpljenje njegove zemlje prema iranskim napadima „nije neograničeno.”