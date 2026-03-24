Vijeće sigurnosti UN-a počelo je raspravu o nacrtu rezolucije koju je predstavio Bahrein, a kojom se želi dopustiti svakoj zemlji da koristi "sva potrebna sredstva" kako bi osigurala slobodu pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu, saznaje agencija France presse iz diplomatskih izvora
Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati navodno se sve više približavaju aktivnom uključivanju u borbu protiv Irana, dok se rat na Bliskom istoku odužuje.
Prema pisanju Wall Street Journala, zaljevske države „postupno se približavaju” aktivnijoj ulozi, nakon što je Rijad dopustio američkim snagama korištenje zračne baze na svom teritoriju.
Izvor koji navodi taj medij rekao je da je „samo pitanje vremena” kada će Saudijska Arabija ući u rat, nakon što je njezin ministar vanjskih poslova prošlog tjedna izjavio da strpljenje njegove zemlje prema iranskim napadima „nije neograničeno.”
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su u tijeku razgovori s Iranom kako bi se „utvrdilo može li se postići širi sporazum“, dodajući da „ovaj put Iran misli ozbiljno; žele postići dogovor. Žele mir“, piše Al Jaazera.
Međutim, Teheran je negirao da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama održavaju, pri čemu je predsjednik iranskog parlamenta takve tvrdnje nazvao „lažnim vijestima“ koje se „koriste za manipulaciju financijskim i naftnim tržištima“.
Reuters: Izravni pregovori SAD-a i Irana mogli bi se ovaj tjedan održati u Islamabadu
Izravni pregovori usmjereni na okončanje rata mogli bi se održati u Islamabadu već ovoga tjedna, rekli su za Reuters pakistanski dužnosnik i još jedan izvor.
To dolazi nakon što su iranski mediji izvijestili da su iranski predsjednik Masud Pezeškian i pakistanski premijer Shehbaz Sharif u današnjem telefonskom razgovoru raspravljali o utjecaju rata na regionalnu i globalnu sigurnost.
Donald Trump ranije je rekao da su SAD i Iran razgovarali o završetku rata, no predsjednik iranskog parlamenta to je zanijekao, poručivši da se "lažne vijesti" koriste za "manipuliranje" naftnim tržištima.
Jedan europski dužnosnik rekao je za Reuters da Egipat, Pakistan i zaljevske države prenose poruke između Irana i SAD-a.
Slovenija postaje prva zemlja EU koja uvodi racioniranje goriva
Slovenija je postala prva država članica EU koja je privremeno uvela racioniranje goriva u nastojanju da se uhvati u koštac s poremećajima uzrokovanim sukobom na Bliskom istoku.
Prema novim mjerama, privatni vozači bit će ograničeni na maksimalnu kupnju od 50 litara goriva dnevno. Tvrtke i poljoprivrednici će, u međuvremenu, imati izdašniji limit od 200 litara.
Premijer Robert Golob rekao je da će ograničenja ostati na snazi do daljnjega.