Upitali smo Stožer jesu li počeli pribrojavati u dnevnu statistiku i umrle od korona virusa izvan bolnica. Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak odgovorio je kako nisu, ali da će taj broj korigirati kad dobiju podatke do kraja godine.

- Mi s vama komuniciramo broj umrlih u bolnicama jer taj podatak možemo dobiti u roku 24 sata. Mi ćemo korigirati broj s onim osobama koje su umrle od Covida, ali na nekom drugom mjestu. Naš sustav praćenja mortaliteta podrazumijeva pismenu prijavu smrtnosti sa svim podacima koji su potrebni za mortalitetnu statistiku DZS-a i HZJZ-a, a ponekad se dogodi da u toj prijavi smrti ima nekih nelogičnosti pa se ona vraća onome tko ju je popunio, a onda se čeka da se vrati, stoga ta mortalitetna statistika ponekad kasni - rekao je.

Za sada imaju podatak o preminulima od Covida izvan bolnica, dodao je, od početka epidemije do listopada.

- Epidemiolozi koji se time bave su završili s tim do 10. mjeseca. Tako imamo podatak da je do kraja listopada od Covida izvan bolnica umrlo 19 ljudi, a kolika će biti brojka do kraja godine, to ćemo vidjeti. Imat ćemo ih za nekih mjesec dana i sve ćemo ih pribrojiti - rekao je.