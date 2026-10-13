Izvješće MMF-a: AI podupire rast svjetskog gospodarstva

Svjetsko gospodarstvo ove bi godine trebalo porasti za 3,1 posto, izračunali su u MMF‑u, uz napomenu da se pokazalo otpornijim no što se očekivalo. Blago su pak podigli travanjsku procjenu rasta aktivnosti u 2027. godini, za 0,2 postotna boda, na 3,4 posto. U 2025. svjetsko gospodarstvo uvećano je za 3,5 posto, neznatno snažnije no što su pokazali travanjski izračuni.

„U prvoj polovini 2026. godine aktivnost je bila snažnija no što se očekivalo usprkos ratu na Bliskom istoku i kontinuiranom opterećenju trgovinskih napetosti”, stoji u izvješću, uz napomenu da su impuls aktivnosti pružile snažne investicije u umjetnu inteligenciju te povezana velika potražnja.

U obuzdavanju utjecaja rata na gospodarsku aktivnost zemljama su pomogle fleksibilna opskrba i preusmjeravanje pošiljki, povlačenje zaliha iz rezervi, fiskalne poticajne mjere te smanjenje energetskog intenziteta u odnosu na prethodna desetljeća, navode stručnjaci MMF‑a.

Kompanije su se prilagođavale na opetovane šokove, uključujući geopolitički rizik i promjene u trgovinskoj politici, dok su financijska tržišta zadržala "uglavnom benigan" stav prema tim izazovima, također uz poticaj tehnološkog sektora.

Prilagodba ima granice

Ipak, gospodarstva se ne mogu neograničeno dugo prilagođavati nepovoljnim uvjetima, upozorili su stručnjaci MMF‑a.

Zalihe su iscrpljene, a tržišta sirovina i dalje su osjetljiva, napominju, a dugotrajna neizvjesnost mogla bi s vremenom značajnije opteretiti raspoloženje u gospodarstvu. Uz to, navode stručnjaci, problemi u energetskom sektoru mogli bi nagristi rast potaknut umjetnom inteligencijom dok bi se zbog niza negativnih okolnosti, uključujući strahovanja za fiskalnu održivost, uvjeti kreditiranja mogli naglo izmijeniti. Trenutačno prevladavaju rizici koji bi mogli zakočiti rast, ocjena je MMF‑a.

Dugotrajna pat pozicija ili eskalacija na Bliskom istoku mogle bi zadržati cijene energije i hrane na visokim razinama, oživjeti inflatorne pritiske i opteretiti rast. Istodobno bi revalorizacija profitabilnosti umjetne inteligencije mogla oštro smanjiti investicije, potaknuti korekcije na tržištima vlasničkih instrumenata i pooštriti uvjete financiranja, upozorili su stručnjaci.

Sve dublji jaz

Ta interakcija geopolitičkih utjecaja i potražnje iz tehnološkog sektora produbljuje jaz među državama u gospodarskim rezultatima, ističu iz MMF‑a. Dok povoljni trgovinski uvjeti ili investicije i izvoz povezani s tehnološkim sektorom nekim zemljama pružaju zaštitu od negativnih utjecaja, druge se suočavaju s višim troškovima uvoza i slabijom potražnjom. Tako danas 95 posto svjetskog rasta čine tek 32 gospodarstva. Još u travnju rast je bio raspoređen na 54 zemlje, naglašavaju. MMF je također u najnovijem izvješću naniže revidirao prognoze za čak 47 posto gospodarstva, dodaju.

"Više se ne može jednostavno reći da svjetsko gospodarstvo ubrzava ili da usporava - rast se preraspodjeljuje među zemljama ovisno o njihovoj izloženosti šoku u opskrbi koji je izazvao rat i njihovoj razini potražnje vezane za umjetnu inteligenciju."

Stabilan rast u SAD‑u

Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,3 posto, pokazuju procjene MMF-ovih stručnjaka, jednako kao i 2025, a istim tempom trebalo bi porasti i dogodine. Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1 posto i neznatno ubrzati u 2027., na 1,2 posto. Time bi se rast ponovo izjednačio s 2025. godinom.

U skupini četiriju vodećih gospodarstva eurozone daleko bi najsnažnije i ove godine, po MMF‑u, trebala porasti aktivnost u Španjolskoj, za 2,5 posto. Najvećem gospodarstvu eurozone, onom Njemačke, stručnjaci MMF‑a predviđaju u tekućoj godini rast po stopi od 1,3 posto.

Talijansko gospodarstvo trebalo bi u ovoj godini porasti za 0,8 posto, a francusko za 0,4 posto, procijenili su u MMF‑u.

'Sedmica' u Indiji

Kinesko gospodarstvo ove će godine porasti za 4,5 posto, izračunali su stručnjaci, a dogodine bi aktivnost u drugom najvećem gospodarstvu trebala usporiti na 4,0 posto.

Indija bi pak, prema procjenama MMF‑a, ove i iduće godine trebala dosegnuti stopu rasta od 7,0 posto. Rusko gospodarstvo trebalo bi pak ove i iduće godine porasti za 0,9 posto, pokazuju njihovi novi izračuni.

Procjene za regiju Bliskog istoka odražavaju pak posljedice američko‑izraelskog napada na Iran.

Tako će gospodarska aktivnost u Kataru ove godine, prema prognozama MMF‑a, potonuti za čak 15,6 posto, a zatim će se u 2027. godini oporaviti, uz stopu rasta od 18,8 posto. I Saudijska Arabija bilježit će ove godine pad gospodarske aktivnosti, za 3,3 posto, procijenili su stručnjaci, uz preokret u 2027. godini, prema prognoziranoj stopi rasta od 7,9 posto.

Iransko gospodarstvo trebalo bi se pak ove godini smanjiti za 7,6 posto i porasti za 3,6 posto u 2027. godini, procjenjuju u MMF‑u.