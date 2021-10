Mi ćemo u Saboru raspravljati o Covid izvješću, koje to i nije. To je suhoparan dokument, prepun rupa, koji ne odgovara na ključna pitanja, poručila je Mostova zastupnica Marija Selak Raspudić kritizirajući izvješće o provedbi mjera vezanih za korona virus za razdoblje od lipnja od kolovoza, koje je Ministarstvo zdravstva uputilo u Sabor.

Prvo pitanje koje ovo izvješće prešućuje je, naglasila je Selak Raspudić, kako su ove mjere utjecale na zdravlje građana.

- U izvješću tek usputno možete naći jedan frapantan podatak kojeg javnost nije svjesna, a to je da je u siječnju 2021. broj narudžbi kod doktora bio prepolovljen, dok je sada krajem kolovoza 31 posto manji u odnosu na početak pandemije - istaknula je dodavši kako ne postoji jasna strategije poticanja građana na odlazak na preglede kako bi se spriječila katastrofa porasta broja oboljelih od drugih bolesti.

'Zašto je naručeno dodatnih 10 milijuna doza cjepiva?'

Govoreći o naručenim dozama cjepiva, Selak Raspudić je naglasila kako ne postoji argument za to što je Hrvatska naručila 18,9 milijuna doza.

- U prethodnom izvješću za razdoblje od siječnja do svibnja stoji podatak da smo naručili 8,8 milijuna doza i tada je argumentirano da to odgovara potrebama hrvatskih građana. U ovom izvješću koje se odnosi na manje razdoblje od lipnja do kolovoza vidimo da je broj narudžbi narastao na nevjerojatnih 18,9 doza cjepiva. Cjepivo itekako skupo košta, a sve što mi ovdje pronalazimo kao argument je da to sad odgovara potrebama hrvatskih građana jer će se vršiti docjepljivanje trećom dozom. Međutim, u istom dokumentu imamo proturječje i saznajemo da se za treću dozu čeka potvrda EMA-e jer nije sigurno hoće li se uopće u to ići na razini EU - istaknula je pa ponovno naglasila kako smo naručili dodatnih 10 milijuna doza, iako se uopće ne zna, kako piše u izvješću, hoće li se ići u docjepljivanje trećom dozom.

- Preko 18 milijuna doza za četiri milijuna stanovnika, a i pitanje je ima li nas i dalje toliko, od kojih se 50 posto niti ne želi cijepiti. Tko vrši i na temelju kojeg kriterija takve procjene, tko se razbacuje našim novcem i tko će platiti penale zbog pogrešnih procjena - pita saborska zastupnica i dodaje kako su u nekoliko navrata uputili upit Ministarstvu o skladištenju cjepiva, ali nikad nisu dobili odgovor.

- Sve što smo do sad mogli primijetiti da Hrvatska šakom i kapom donira višak cjepiva - poručila je.

Manipulacija podacima, vladajući ih ne komuniciraju transparentno

Pita i zašto javnost nije obaviještena o dramatičnom porastu udjela preminulih od Covida, a koji su bili cijepljeni.

- Ako gledate izvješće za razdoblje od siječnja do svibnja, u njemu imate hvalevrijednu činjenicu da umrlih cijepljenih nema. Sada u ovom izvješću za lipanj-kolovoz imate situaciju da je svaka peta cijepljena osoba hospitalizirana, a gotovo svaka četvrta preminula od Covida - kaže Selak Raspudić pitajući se zašto se ne istražuju ti podaci kako bi se dobile informacije o učinkovitosti cjepiva.

Podacima o cijepljenima, a hospitaliziranima ili preminulima od ili s Covidom u izvješćima se, dodaje, manipulira jer se ne naglašava da je svaka četvrta cijepljena osoba preminula nego se samo ističe da znatan dio njih nije bio cijepljen.

- A taj znatan dio iznosi 77,78 posto i taj podatak su samo stavili u zagradu. Dakle, gotovo svaka četvrta cijepljena osoba je preminula od Covida, ali oni to ne komuniciraju tako. Tko će reći našim roditeljima koji su se cijepili da su svejedno u značajnoj opasnosti da budu hospitalizirani ili umru od Covida - poručuje.

'Nemamo statističke podatke o preboljelima koji su ponovno oboljeli'

Navela je i kako nigdje nema niti statističkih podataka o preboljelima koji su se ponovno zarazili, oboljeli, završili na hospitalizaciji i preminuli.

- Nemamo nijedan takav podatak, pa kako onda možemo razgovarati o tome kakve oni kriterije moraju zadovoljavati za Covid potvrde - rekla je.

Kritizirala je i suspenziju javne nabave u okolnostima Covid krize istaknuvši kako se ne zna tko i po kojim kriterijima nabavlja medicinsku opremu.

- Mi, stoga, hitno tražimo sljedeće - izvješće o zdravstvenom stanju nacije, koje su sve pristojne zemlje već podnijele, plan zdravstvenog oporavka nacije, vraćanje javne nabave kako bi se spriječila korupcija u zdravstvu, uključivanje statističke analize preboljelih, koje se tiču ponovnog obolijevanja, hospitaliziranja i umiranja od Covida te ujednačavanje Covid mjera i promišljanje o potrebi Covid propusnica. S obzirom na ove frapantne podatke, opravdano je pitanje trebamo li testirati sve ili nećemo nikoga - istaknula je.

Marin Miletić je naglasio kako u okolnostima pandemije živimo više od godinu i pol dana tijekom kojih se o bolesti puno toga naučilo.

- Država je osigurala cjepivo za sve koji se žele cijepiti i tu treba stati i završiti posao države. Nije u redu, nije etično ni ljudski da se građane ucjenjuje, uvjetuje i diskriminira one koji se iz svojih razloga po vlastitoj savjesti ne žele cijepiti - poručio je dodavši kako je guverner HNB-a Boris Vujčić potvrdio kako je inflacija direktna posljedica epidemioloških mjera.

- Mi sada plaćamo visoku cijenu i ne smijemo dopustiti da nam u borbi s Covidom umire tisuće ljudi od drugih opasnijih bolesti i propasti njihovih gospodarstava - rekao je.