'Izvješće o lošem postupanju hrvatske policije je ozbiljno'

Europska komisija (EK) vrlo ozbiljno shvaća shvaća navode Amnesty Internationala (AI) o lošem postupanju hrvatske policije prema migrantima i očekuje od hrvatskih vlasti da hitno djeluju po tom pitanju, izjavila je u srijedu glasnogovornica EK-a Mina Andreeva.

"Vidjeli smo to izvješće i Komisija je kao i uvijek zabrinuta zbog izvješća o lošem postupanju prema migrantima i izbjeglicama i te navode uzima vrlo ozbiljno. Bilo kakav oblik nasilja ili zlouporaba migranata i izbjeglica neprihvatljivo je", rekla je Andreeva na konferenciji za novinare.

AI je u utorak objavio izvješće pod naslovom "Gurnuti do ruba: nasilje i zlostavljanje izbjeglica i migranata na balkanskoj ruti" u kojem se navodi da europske vlade sudjeluju "sustavnim, nezakonitim i često nasilnim" odbijanjima i protjerivanjima tisuća tražitelja azila iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.

Ta međunarodna organizacija optužuje hrvatsku policiju za nasilno djelovanje, da opremanje hrvatske policije financira EU te da za te svrhe daje više sredstava nego za humanitarnu pomoć.

"Komisija je u kontaktu s hrvatskim vlastima u vezi s implementacijom zajedničkog europskog sustava azila, uključujući i ove konkretne navode o lošem postupanju te o tome da se osobama koje nisu državljani EU-a uskraćuje pravo da podnesu zahtjev za azilom. Komisija očekuje od Hrvatske da hitno djeluje slijedom tih konkretnih navoda, a mi ćemo pozorno pratiti situaciju", dodala je Andreeva.

Glasnogovornica nije konkretno odgovorila na pitanje kako su migranti došli do hrvatske granice jer je nemoguće da to su to učinili a da prethodno nisu ušli u neku drugu članicu EU-a.

"Mi nadziremo sve rute i imamo načina za koordinaciju s našim zemljama članicama. Jednom na mjesec imamo video-konferencije za koordinaciju praćenja migrantskih kretanja, a sljedeća konferencija održat će se sutra", rekla je.

Komentirajući izvješće AI-a, hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da Hrvatska štiti svoje granice poput svake zemlje na svijetu.

"Ako neka od europskih zemalja želi ilegalne migrante, mi možemo kao 2015. otvoriti koridor i propustiti ih. No znamo da to nije tako, da ih Njemačka ili Austrija primjerice ne žele, da su Slovenija i Mađarska podigle žice. Svaka država na svijetu štiti svoje granice pa tako i Hrvatska i nećemo dopustiti ilegalne migracije", kazao je Božinović Hrvatskom radiju.

On je prošli tjedna u Bruxellesu izjavio da raste migrantski pritisak na istočnomediteranskoj (ili zapadnobalkanskoj ruti) za oko 20 posto i na zapadnomediteranskoj za 130 posto, dok pada na srednjomediteranskoj ruti. "To govori da ovoga proljeća možemo očekivati veći migrantski pritisak", upozorio je Božinović.