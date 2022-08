Izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine u kolovozu će dosegnuti oko četiri mil. tona

Izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine vjerojatno će u kolovozu dosegnuti otprilike 4 milijuna tona, u odnosu na 3 milijuna u srpnju, zahvaljujući dogovoru uz posredovanje UN-a, kojim su deblokirane ukrajinske morske luke, objavljeno je u ponedjeljak iz Ukrajinskog agrarnog vijeća.

Po riječima zamjenika predsjednika Ukrajinskog agrarnog vijeća Denisa Marčuka na brifingu s novinarima, unatoč novim mogućnostima izvoza, ukrajinski poljoprivrednici i dalje su suočeni s nedostatkom novca, pa trećina njih krajem mjeseca neće sudjelovati u sjetvi zimskih žitarica za sezonu 2022./23.

Ukrajinski izvoz žitarica pao je otkako je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju u veljači i zatvorila njezine crnomorske luke, što je potaknulo rast cijena hrane u svijetu i strah od nestašica u Africi i na Bliskom istoku. Krajem srpnja su, prema dogovoru između Moskve i Kijeva, postignutom uz posredovanje Ujedinjenih naroda i Turske, deblokirane tri crnomorske luke.

No, čak i s otvorenim lukama, ukrajinski je poljoprivredni izvoz znatno manji nego prije ratnog sukoba, kada je Ukrajina izvozila do 6 milijuna tona žitarica mjesečno. Ukrajinski izvoz žitarica pao je na godišnjoj razini u sezoni 2022./23. do 19. kolovoza 51,6 posto, na 2,99 milijuna tona mjesečno, prema podacima ministarstva poljoprivrede objavljenim prošloga tjedna.

Izvoz žitarica u cijeloj sezoni 2021./22., koja je završila 30. lipnja, porastao je 8,5 posto, na 48,5 milijuna tona, zahvaljujući snažnim isporukama prije pokretanja ruske invazije 24. veljače.

Ukrajinska vlada je objavila da bi Ukrajina ove godine mogla požeti najmanje 50 milijuna tona žitarica, u usporedbi s rekordnih 86 milijuna tona u 2021. godini, a manja žetva posljedica je gubitaka površina pod usjevima koji se nalaze u rukama ruskih snaga i nižih ovogodišnjih prinosa.

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci