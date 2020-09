Izvrsnost u izazovima: Heineken Hrvatska dobio veliko priznanje

Kompanija je omogućila rad od kuće svim zaposlenicima čija priroda posla to dozvoljava, te je osigurala pravovremenu i transparentnu komunikaciju sa zaposlenicima, kao i različite oblike psihološke podrške

<p>Kompanija HEINEKEN Hrvatska dobitnica je priznanja Izvrsnost u izazovima koje konzultantska kuća SELECTIO od travnja ove godine dodjeljuje poslodavcima koji se ističu brigom za svoje zaposlenike, a posebno u vrijeme pandemije koronavirusa.</p><p>Ovim je priznanjem još jednom potvrđena predanost kompanije HEINEKEN Hrvatska kreiranju zdravog radnog okruženja za zaposlenike te razvoju najboljih HR praksi koje agilno odgovaraju na realne poslovne izazove.</p><p>Tijekom izazovnog razdoblja javnozdravstvene krize, kompanija je omogućila rad od kuće svim zaposlenicima čija priroda posla to dozvoljava, te je osigurala pravovremenu i transparentnu komunikaciju sa zaposlenicima, kao i različite oblike psihološke podrške, uključujući edukaciju o nošenju s novonastalim izazovima. Također, kompanija je posebnu pažnju posvetila svojim partnerima i dobavljačima kojima je redovito pružala podršku u održavanju kontinuiteta poslovanja. Uz to, novčanim i drugim donacijama i sredstvima pomogla je bolnicama i drugim institucijama na prvoj crti kako bi im olakšala ovo teško razdoblje.</p><p>Kako bi se zaposlenicima omogućio nastavak profesionalnog razvoja tijekom lockdowna, pokrenuta je online akademija – platforma za podjelu znanja među kolegama. Različite inicijative, poput obavezne pauze za ručak i jednog dana u tjednu bez online sastanaka, olakšale su rad od kuće i omogućile bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života. U vrijeme nestašice zaštitnih maski, zaposlenicima se osigurao set maski za članove obitelji, a kao zahvalu za pojačan trud koji su ulagali tijekom proteklih mjeseci zaprimili su personalizirane zahvalnice i proizvode kompanije.</p><p>„U samo nekoliko dana od početka pandemije prilagodili smo poslovanje novim okolnostima i reorganizirali se unapređujući pritom poslovne procese. Znali smo da je najvažnija otvorena, dvosmjerna komunikacija kako bismo održali, pa i pojačali povjerenje u kriznoj situaciji. Koristili smo stoga velik broj komunikacijskih kanala za formalnu i neformalnu komunikaciju na svim razinama, od Uprave do naših zaposlenika na terenu. Dodatno, kako bi se zaposlenici koji rade od kuće mogli kvalitetno 'podružiti', organizirali smo digitalne pauze za kavu i online pivo poslije posla, s ciljem jačanja grupne kohezije. Svakako treba spomenuti i video podrške, u kojem su naši kolege jedni drugima poslali pozitivne poruke“, istaknula je<strong> Ljudmila Bratko Gašpić,</strong> menadžerica korporativnih komunikacija u HEINEKENU Hrvatska.</p><p>Posebnu pažnju HEINEKEN Hrvatska posvećuje sigurnosti, te je u ovoj situaciji stvaranje sigurnog i transparentnog radnog okruženja bio prvi prioritet, a različite komunikacijske inicijative bile su usmjerene na na održavanje povjerenja, smanjivanje straha i neizvjesnosti.</p><p><strong>Danijela Govorčinović Šimunović</strong>, direktorica Sektora za ljudske resurse u HEINEKENU Hrvatska istaknula je: „Ovo je priznanje još jedan od dokaza da mi kao kompanija, bez obzira na okolnosti, ne odustajemo od njegovanja onog što nam je najvrednije, a to su naši zaposlenici. Još su bitniji od toga njihovo zadovoljstvo i potvrda da je HEINEKEN Hrvatska izvrsno mjesto za rad, i dalje jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj. Timski rad i transparentna komunikacija, agilnost kojom se rješavaju prepreke te kontinuirana podrška u svim aspektima života i poslovanja, dobar su temelj za svladavanje svakog izazova. Nastavit ćemo ulagati u dobrobit naših zaposlenika, kako bi zajedno što lakše prebrodili ova neizvjesna vremena .“</p>