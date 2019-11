'Ja im kupim i kondome, one se moraju samo pojavit' i poje*at'

Svaki dan mi počinje jakim kavama u kafiću ispod stana, pogledam slike i naslove u novinama, platim ceh. Ništa neobično. A onda krećem na posao. Najprije mijenjam auto. Danas mi, recimo odgovara mali gradski. Mijenjam ih svakih nekoliko dana. Usput obavim i još nekoliko poslića o kojima ne bih sad razglabao, vratim se u 'bazu' na još jednu kavu pa se prebacim na pivo. Usput obnovim oglas na webu: 'Seksi brineta te poziva na provod života'.

Maštovita, divlja, nezasitna, hajde da se oznojimo! Moja fotka, 26 god. Javi se!' Brojeve telefona i mobitele mijenjam gotovo jednako često kao i aute. Telefon mi zvoni cijeli dan, ali najviše posla ima između 20 i 2 sata. Pušenje i seks (analni se podrazumijeva) dio su standardne ponude i to košta 100 eura. S curama dijelim pravedno, 50-50. Za sve ekshibicije i dodatne sadržaje cijenu određujem pojedinačno. S godinama, kao i u svakom poslu, stekneš bazu stalnih klijenata, ali uvijek treba privlačiti nove, a kod nas je oglasnik i dalje pravo mjesto za to, uz nekoliko specijaliziranih web stranica.

Ja odradim gotovo cijeli posao, sve organiziram, a one ne moraju ništa, samo se pojavit i poje*at. Ja sve dogovaram, vozim ih okolo, nabavljam kondome i uloške... Slušam njihove jadikovke o bolesnoj djeci, debilnim bivšima i obiteljima bez razumijevanja. Ja sam tu da te cure zaštitim, pružim im koliko-toliko sigurnost. Jer iako većina klijenata hoće samo pušenje i društvo, nikad ne znaš s kakvim debilom imaš posla. Nema tu poštovanja. Pogotovo ne za žene. Znam što ljudi misle o tipovima poput mene. Ali nisam ja loš. I ja sam otac. Imam princezu, koja, zahvaljujući ovim ženama, ima sve što poželi, ali ako samo pomisli na ku*vanje, slomit ću joj vrat. Drukčije je kad se na telefon javi muški glas i dogovori posao.

Djevojke su sigurnije kad znaju da ih čekam u autu ispred zgrade do koje sam ih i dovezao. Nikog ja ne silim ni na što, one mi se same javljaju i traže moje usluge. Jer to je ono čime se svi mi bavimo - uslužna djelatnost.Tako nam je o omraženom i kriminalnom poslu svodnika, makroa ili pimpa ovih dana govorio jedan od njih. Veći dio godine radi u gradu, ali se ljeti angažira i uz obalu, na jahtama i u apartmanima...

"Ovog ljeta se u priču ubacilo puno nove ekipe, Crnogorci svoje uhićuju, pa su nam došli njihovi ljudi, koji tu angažiraju naše likove, mutne klince. Neće to dobro završiti", kazuje naš sugovornik. U kolovozu prije par godina hrvatska policija je uhitila trojicu Zadrana i srpsku državljanku koja je organizirala posao, ali i sama znala odraditi po tarifi. Crnogorci su uhitili dvije svoje glavne svodnice, jednu 60-godišnju madam i jednu slavnu starletu, a nema više ni Rusa kao ranije...

"Nema tu puno filozofije. Ponuda i potražnja su konstantne. Većina djevojaka s kojima radim izmijeni se nakon nekoliko mjeseci. Neke odu jer pomisle da mogu sve same, pa me mole da se vrate kad ih neki kreten prebije i pošalje doma bez para. Neke jednostavno ne izdrže u ovom poslu, a one iskusnije se izmotavaju kad im se ne da raditi pa im ja moram dati nogu. Posla ima svaki dan, a ona si u jednoj večeri zaradi za cijeli tjedan pa izbjegava posao kad joj se ne da. Zato je najbolje imati pet-šest cura kako bih svaku večer imao barem dvije koje mogu raditi. Ali uvijek moraš paziti da što manje vremena provode zajedno. I nikad, baš nikad ne hvali jednu pred drugom. Ku*ve su tašte i dozlaboga ljubomorne", kazuje nam markantni muškarac čiji izgled ne ulijeva povjerenje, ali ponajprije zbog 'stylinga' s lancima oko vrata.

"Svaka želi biti najbolja i svaka ti hoće biti broj 1. To je strašno naporno i izaziva neugodnosti koje mogu biti opasne. Ne libe se one javnih svađa i ne srame se onoga što rade. Sve one flertaju sa mnom. Žele se seksati i pokazati mi što znaju i nude, čime očaraju naše klijente. Ako sam dovoljno našmrkan i napaljen, jebiga, ponekad i pristanem. Ne znam što mi je bilo tog dana kad sam Divu i Damu usred dana doveo na kavu u 'bazu'. Taman su odradile lavovski posao s, hajmo ih nazvati, 'klubom zastupnika', pa sam ih htio počastiti i pohvaliti, kaže.

Zauzeli smo jedan od visokih stolova blizu šanka. Djevojke su bile iscrpljene. Otišao je do šanka da od prezaposlenoga konobara naruči još jednu rundu, okrenuo se prema curama i namignuo im prilično dobro raspoložen jer im je ovaj poslić svima stavio pokoju tisućicu u džep. To je bila kobna pogreška. Diva je pomislila da namiguje samo Dami i poludjela. Uslijedio je sukob dviju prostitutki pred desecima gostiju:

"Ku*vetino, je*eš se s njim!", poviknula je i istodobno zalila Damu crvenim vinom.

'Ku*vo glupa! Ja sam mu i tako najdraža', uzvratila je Dama i zgrabila Divu za duge, umjetne plave uvojke i iščupala punu šaku kose.

"Djevojke, molim vas. U javnosti smo. Smirite se! Sve vas volim', pokušao ih je umiriti i izazvao još veći kaos: "Pe*eru! Kre*enčino!', zaskočile su ga obje.

'S njom se je*eš!? A mene izbjegavaš', vrištala je Diva dok ga je udarala po leđima svojim pomno njegovanim ali snažnim rukama.

'Molim te, stišaj se', procijedio je kroz zube, a cijelu predstavu promatrali su ostali gosti popularnoga kafića u mirnom zagrebačkom kvartu, sve redom direktori državnih firmi, ravnatelji i urednici uglednih medija, pokoji estradnjak i poslovnjaci u odijelima. Svi su podigli glave i počeli buljiti. Bacio je 200 kuna na stol, zgrabio Divu i Damu za nadlaktice, izvukao ih iz kafića i nagurao u auto na stražnje sjedište. Morat će se zbog ovog ispričati gazdi kafića.

"Znam da će poludjeti zbog ove scene, ali s njim sam u drugoj kombinaciji. Poslić s 'bijelim' mu ovisi o meni, pa neće previše srati.

Ipak, ovo mi stvarno nije trebalo. 'Da ni riječ nisam čuo ni od jedne', bjesnio je zajapurenog lica. 'Tišina!' - prekinuo je urlikom njihove pokušaje nastavka ove drame. To ih je utišalo.

'Jeste li svjesne kakvu ste mi scenu napravile?! Koji vam je ku*ac? Hoćete da me strpaju u zatvor zbog vas?! Tko će vas onda čuvati, glupače? Je*o vam pas ma*er', grmio je na njih dok je parkirao auto pored nasipa. Izvadio je paketić iz džepa i počeo motati pljugu. "Moram se smiriti. Znate da ste mi vas dvije najdraže, najbolje! Svi vas obožavaju, druge ne mogu zaraditi kao vi ni da rade godinu dana bez prestanka. Samo zbog vas me zovu glavonje! Cure, moramo surađivati', procijedio je i potegnuo prvi dim. Osjetio je kako mu se opuštaju ramena, ali i atmosfera u autu. Nisu ništa odgovorile, ali barem se nisu više svađale.

"Ma, nisam ih namjeravao išamarati. Poznat sam po tome da imam tešku ruku, ali koristim je samo kad nemam drugog izbora. Proslijedio im je pljugu i situacija se skroz smekšala, nakon nekoliko dimova počele su se ljubiti i milovati. 'Ajde dođi k nama', pozvala ga je Diva i maznim pogledom uhvatila njegov u retrovizoru. 'Baš si seksi kad se ljutiš' - nadovezala se Dama.

"Priznajem, tad sam se sjetio s kim su upravo bile. 'Cure, ništa me sad ne bi veselilo više od toga da se nas troje zabavimo, ali znate da moram ići raditi dalje. Divna me čeka, moram je voziti dalje', odgovorio je dok okrećući ključ i paleći motor. Izgledale su malo uvrijeđeno, ali se nisu bunile.

"Posao je novac. Novac je svetinja. Za to nema protuargumenta u ovoj branši. Nove djevojke do mene dolaze isključivo preporukom, od mojih iskusnih cura ili bliskih poznanika od povjerenja. Ni jednu od njih ne bacam u vatru. Sa svima prvo razgovaram, a one kojima je prvi put i pripremim na to što ih čeka. Važno mi je da znaju u što se upuštaju da ne bi bilo nepotrebno neugodnih situacija.

Da se razumijemo, ovaj posao je nemoguće obavljati bez alkohola i droge. Ni jedna cura ne ide na posao prije nego što drmne barem 3-4 žestice za hrabrost i kako bi otupjela osjećaje. Neke se kasnije navuku i na 'bijelo'. Tu im isto uskačem ja, počastim ih nakon dobrog posla, ali kad im prijeđe u naviku, plaćaju punu cijenu kao i ostali.

Samohrane majke koje nemaju drugog izlaza i studentice željne skupih torbica, to su žene koje se meni javljaju. Na razgovore s njima ne idem sam, da se ne preplaše, ipak sam korpulentan tip opaka izgleda. Nisam ćelav, ali nisam ni daleko od toga.

Zato ih u posao uvodi moja draga Domina. Apsolutna profesionalka, uz mene je već godinama, zapravo zaslužna je što sam ušao u ovaj posao i, moram reći, jezikom radi čuda. Ona je jedina ku*va zbog koje mi srce brže kuca. Nije mi samo suradnica i partnerica u poslu, postala je i prijateljica. Žene poput nje ne sreću se često. Visoka, crna, utegnuta, vrhunska ljepotica, a stila ima više od urednica modnih časopisa. Uvijek izgleda kao da je spremna sklopiti posao stoljeća s direktorima najvećih firmi, i to stvarno nije daleko od istine. Ona je odmalena znala što želi, a to je bio novac.

Vrlo brzo je naučila kako ga dobiti i od tada nije prestala. Nema kod nje bijesnih ispada kao s Divom i Damom. Ne, ona je profesionalka. Na sitne probleme odmahuje rukom i pripali jednu od onih tankih, mirišljavih cigara sa zlatnim filterom. Spremna je i na najgore, ali o tome, kaže, ne razmišlja previše.

"Znam da bi me mogli uhititi svakog dana. Ali što mi vrijedi da se zbog toga živciram", zna reći kroz oblak dima cigarete, koja joj je gotovo uvijek u ruci. Kod nje je sve posao. Upoznali smo se dok sam bio u braku i na jednom tulumu postao njezin klijent. Navukao sam se na nju, viđali smo se svaki tjedan i tad mi je predložila da je počnem čuvati.

"Tip s kojim je do tada radila stalno ju je mlatio od ljubomore. Shvatio je da je s tim gotovo nakon što smo ga ja i dvojica prijatelja posjetili s drvenim palicama. Nakon toga pet mjeseci je bio na strogom mirovanju. Danas nam na razgovor dolazi Djevojka Sa Sela. Prijatelj Mrvica ju je 'otkrio' u lokalnoj birtiji dok je prošlog tjedna bio na vikendici. Mlada, tek punoljetna cura, željna života u velikom gradu i svih blještavih stvarčica koje nikad nije imala odrastajući u 'roh bau' kući sa starcima alkoholičarima u selu strateški smještenom između Zagorja i Slavonije da ti do kraja sje*e život.

Dogovorili smo se naći se s njom u 'bazi'. Cura se stvarno potrudila, vidi se na njoj. Odjenula je svoju najbolju odjeću i izgledala grozno. Ali, kaže svodnik, to je dobar znak, znači da želi raditi i neće stvarati previše problema. "Morat ćemo poraditi na tome. Nosila je bijelu majicu koja je imala naramenicu preko samo jednog ramena i svijetle traperice koje su se širile u trapez. Obula je zlatne cipele, a na ušima su joj visjele goleme okrugle naušnice. Dok je otvarala vrata, lice joj je bilo zacementirano u grimasi preplašene srne, ali zato je tu Domina.

Djevojku je dočekala uz srdačan osmijeh i otpratila je do stola. 'Obrađuje' ju u jednom od separea u kutu kafića. Djevojci strah polako nestaje s lica. "Ništa se ne brini. Idemo sad u šoping. Kupit ćemo ti nove krpice da budeš tip-top, Domina će ti pomoći, a soba u stanu te već čeka". kaže joj. "Nema šanse da je pustim igdje ovako odjevenu. Moram misliti na svoj ugled. Nisu naši klijenti blesavi.

Žele zgodne, moderne djevojke, koje izgledaju kao poznate ljepotice s TV ekrana, koje ipak svoje usluge naplaćuju malo više, a ne ulične ku*ve. Stanarinu i račun od šopinga odbit ću joj od zarade, naravno. Ipak vodimo biznis, a ne humanitarnu organizaciju. Za cure koje dođu iz drugih dijelova Hrvatske imam spreman smještaj za prvih par tjedana dok se same ne snađu.

Naplatim im stanarinu, ali ipak manje od ostalih iznajmljivača. Je*iga, jesam svodnik, ali nisam lihvar i bitno mi je da posao teče neometano. Domina je Djevojku odvela u šoping. Kupile su sve što joj treba: seksi donje rublje, nekoliko haljina, cipele na petu i visoke crne čizme preko koljena. Maloj je trebala i šminka, a našla se tu i skupa torbica:

"Ako vam kolegica s faksa odjednom počne nositi torbe koje koštaju kao prosječna hrvatska plaća, znate čime se bavi. Nakon toga otišle su u stan i Domina joj je pomogla da se spremi. Dogovor je bio u 21 kod jednog od naših najvjernijih klijenata. On zove nekoliko puta tjedno i sve cure su zadovoljne s njim. Uglavnom želi uvijek isto, pušenje pa seks i sve je gotovo u roku od pola sata. Jednostavan tip, kažu cure.

"Ja ga nisam nikad upoznao. Kao što sam rekao, sjedim u autu i čekam. Zna se da sam ovdje, ali ne želim nikome kvariti zabavu. Odvezao sam Djevojku pred novoizgrađenu zgradu u zapadnom dijelu grada. Uputio je kome da pozvoni i savjetovao da odmah spremi novac. Ja ću te tu čekati. Ne idem nigdje. Ako trebaš bilo što, nazovi me - rekao sam joj i dao telefon, a ona je samo zu rila pred sebe. "Hej, nema potrebe da budeš nervozna. Za pola sata zaradit ćeš dvije i pol dnevnice. To nije uopće loše, ha? Poslije te vodim na piće i počastit ću te lajnom. Zabavit ćemo se k'o nikad", kaže joj. Samo ga je pogledala i izašla iz auta.

Gledao je kako u novim potpeticama oprezno korača preko parkirališta i pritišće zvono na portafonu. Kad je ušla u zgradu uzeo je tablet i počeo igrati pasijans, to je dobro za živce, kaže. Nije prošlo ni 15 minuta i zazvonio mu je telefon. Zvao ga je klijent. "Malu je stislo pa sad radi probleme", pomislio je. "Reci, druže", javio se na telefon. "Pa gdje je cura? Inače ne kasnite", rekao je. "Kako to misliš gdje je? Prije 15 minuta je ušla u zgradu." "Gledao sam je", odgovorim. "Nitko nije došao gore", kaže on. "Ma to je nova mala, došla je sa sela. Možda je otišla na krivi kat. Otvori mi vrata pa idem pogledati", rekao je.

Zgrada nije bila prevelika. Imala je osam katova i na svakom katu po četiri stana, a u ulazu su samo stubište i lift. Ušao je i počeo je tražiti. Trebala je otići na 6. kat. Pozove lift, ali prazan je. Krenuo je stepenicama, kat po kat. Male nema nigdje. Nazvao je klijenta, možda je u međuvremenu našla put. "Bok, je li došla do tebe? U ulazu je nema", kaže. "Ne, nema nikog. U čemu je problem", pita on. "Nema problema", odgovori, potiskujući bijes i spusti slušalicu.

Otišao je do stana da se čovjeku ispriča. Vrata mu je otvorio sredovječan muškarac prosijede kose u plavoj košulji i malo ustuknuo kad ga je ugledao. "Bok, ja sam Sale. Oprosti zbog ovog, riješit ću taj problem. Poslat ću ti sad drugu curu, žao mi je što moraš čekati. Danas ćeš dobiti popust od 30 posto", kaže svodnik. "U redu. Ma stvarno nije problem, ali nije ti običaj da kasniš", odgovori mu. "Znam. Moram ići sad. Smatraj ovo riješenim", kaže polako se okrećući prema dizalu prije nego sam odjurio iz zgrade.

Nazvao je Dominu da doveze drugu curu i krenuo u potragu oko zgrade. Tri puta je pregledao sve oko zgrade, parkiralište, park, prolaz. U blizini nije bilo ni kafića ni trgovina u koje se mogla sakriti. Sjeo je u auto, polako se vozio po kvartu i tražio je pogledom, a krv mu je kipjela: "Kad je samo dohvatim, seljanka mala. Mene će zaje*avati! Prošlo je još pola sata i odustao je od traženja. Vratio se u "bazu" na dupli jeger i opsovao: "Koštala me 2000 kuna! Kad je nađem, polomit ću joj kosti. Strusio je žesticu i otišao na WC, da se "popravim", ali jedna lajna neće biti dosta da mu popravi raspoloženje.

Vratio se za šank još nabrijan, naručio još jedan dupli i nazvao Mrvicu. Više ga nije bilo briga gdje je. "Naje*at ću ti se majke. Ova tvoja mala me sje*ala", počne se derati u slušalicu čim se javio. "Bok, Sale. Pa kaj je bilo, buraz. Daj se smiri", odgovori mu. "Mala me sjebala. Uzela je pare i pobjegla", izdere se ponovno. "Tko će sad to meni vratiti? Tko će to nadoknaditi? A tek šteta koju mi je na poslu napravila! Sje*ala mi je stalnu mušteriju! Što ćemo s tim? A, Mrvica? Naje*at ću ti se majke", grmio je na njega.

"Oprosti, Sale. Nisam znao. Naći ćemo je. Možda se samo malo ustrtarila. Naći ćemo je. Samo se smiri", pokušao ga je umiriti. "Ne! Ne, mogu se smiriti. Znaš zašto? Jer me pokrala i sje*ala mi posao! Znaš kaj to znači? Imaš 24 sata da je nađeš i dovedeš mi je i vratiš mi pare ili ću ti slomiti noge! Je l' to jasno?", odgovori. "Ne, Sale. Oprosti. Stvarno sam mislilo da mala želi raditi. Oprosti. Nisam znao. Molim te, nemoj tako, Sale. Naći ćemo je",- sad je već na rubu panike odgovarao Mrvica. "Ja sam svoje rekao", kaže nešto smirenijim tonom i poklopi slušalicu. Konobar, još jedan dupli - izgovori prije nego što mu ponovno zazvoni "službeni" mobitel...

Najviše se narade s ovima na Viagri

U Hrvatskoj radi 7000 prostitutki, a njihove usluge koristi 100.000 klijenata, podaci su Instituta društvenih znanosti "Ivo Pilar". Kada dame noći uhite, kažnjavaju ih po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira. Riječ je u pravilu o novčanim kaznama, dok se tek izuzetno znaju izreći i uvjetne zatvorske kazne. Njihove klijente ne kažnjavaju, a za svodnike je predviđena kazna i do deset godina zatvora.

Prijedlog MUP-a i pojedinih građanskih udruga da se novčano kažnjavaju i klijenti prostitutki, koji prema nordijskome modelu uvode neke europske zemlje, zasad nije došao do Sabora. Hrvatska je zakonske odredbe kojim se kažnjava prostitucija preuzela iz zakona SFRJ, u kojem se klijenti nisu kažnjavali, prostituke su se kažnjavale prekršajno, jedino je za svodnike bila predviđena zatvorska kazna.

Tako je 1958. za podvođenje, ako bi okrivljeni dobio novčanu naknadu, mogao dobiti dvije godine zatvora. Prostitucija se potom kažnjavala po članku 215 KZRH od 1. srpnja 1984. do 7. siječnja 1993. Stavkom 1. toga članka bila je propisana kazna za onoga tko vrbuje, navodi, podstrekava na prostituciju i to kaznom od tri mjeseca do pet godina zakona. Ako bi pružateljica seksualnih usluga bila maloljetna i ako bi se na prostituciju navela silom, prijetnjom ili obmanom, svodniku je prijetila kazna od jedne do deset godina zatvora.

"Organiziranje i posredovanje prostitucije i u SRFJ je bilo kazneno djelo. Za to su bile propisane stroge kazne. No takvi postupci bili su dosta rijetki. Također su bili tajni, odnosno sudilo se iza zatvorenih vrata, pa se o tome nije pisalo. U komunizmu, naime, nije moglo biti prostitucije. Takva su djela bila samo dio crne statistike", rekao nam je bivši sudac Branko Šerić, danas odvjetnik specijaliziran za kazneno pravo.

Dodaje kako su kazneno odgovarali samo organizatori dok su pružateljice seksualnih usluga odgovarale prekršajno. Zakonske odredbe o prostituciji iz bivšeg režima ostale su i u Kaznenom zakonu (KZ-u) donesenom nakon osamostaljenja RH.

U stavku 1. članka 251. "podstreakvanje" je zamijenjeno "poticanjem", no kazna je ostala ista - od tri mjeseca do pet godina zatvora, dok je za uvođenje maloljetnica u prostituciju silom, obmanom ili prijetnjama kazna bila od 1 do 10 godina zatvora. Sadašnjim Kaznenim zakonom za svodnike je određena kazna od šest mjeseci do pet godina, a ako se pritom koristi silom, prijetnjom itd., kaznit će se kaznom zatvora od jedne do 10 godina.

Novi zakon vodio je računa i o "marketingu", pa je za ljude koji putem sredstava javnog informiranja i drugih sličnih sredstava oglašavaju prostituciju propisana kazna do tri godine zatvora. U praksi im se u pravilu izriču uvjetne kazne zatvora dok svodnici dobivaju po nekoliko godina. - Cijene u Zagrebu su iste već godinama. Za pola sata 400 kuna, a za sat vremena 600.

Ako cura ima od tri do pet mušterija na dan i radi 20-ak dana na mjesec, zaradi oko 40.000 kn. Kad plati najam stana, a obično troškove podijeli, ostane joj super lova. Čak i ako ima svodnika s kojim lovu dijeli pola-pola, na mjesec zaradi dvije-tri prosječne plaće. Ako se traži i analni seks, to se dodatno plaća. Od 200 do 350 kuna, no dosta cura ne želi to raditi s onima koji imaju 'velike'. Tako im tijekom ugovaranja posla preko mobitela kažu da će o toj vrsti seksa odlučiti kad vide kolika je 'alatka' mušterije. Ako je prevelika, od te vrste seksa nama ništa - kaže izvor dobro upućen u prostituciju u metropoli dodajući da se za cjelonoćnu uslugu traži od 1000 do 1500 kuna.

"Jasno, govorim o 'normalnim' curama. Ne o onima s ulice koje 'operiraju' po haustorima, autima i parkovima i ne o onim escort damama koje rade po skupim hotelima i jahtama, gdje šampanjac teče u potocima i gdje se 'vuku' linije bijelog - kaže naš izvor.

U Zagrebu je uvijek bila velika ponuda dama noći. Osamdesetih su one najjeftinije svoje usluge pružale na tadašnjem Trgu Republike. Šetale su ispred Varteksa i pozorno gledale izloge. Tad bi klijenti prišli i upitali za cijenu. Ako bi se dogovorili, prvo bi otišla prostitutka, obično do nekog stana u blizini, a potom bi došao i klijent. Elitna prostitucija odvijala se u hotelima. Iz reportaže Veselog sveta vidi se kako je to izgledalo u svibnju 1971. Novinare je kroz Zagreb proveo svodnik Zlatko L.

Osim onih na cesti, u Zagrebu su 1970-ih radile i elitne prostitutke.

"Staro je pravilo da su najbolje one prostitutke za koje policija ne zna. Gost ne želi nikakvu blamažu. A upravo takve su one koje su pod mojom zaštitom", ustvrdio je Zlatko L. Izvadio je iz džepa svežanj fotografija.

"Pogledajte ovo. Sve su to lijepe, mlađe i zgodne djevojke. Uglavnom visokoobrazovane ili bar sa srednjom školom. Većina njih su udane žene. Možda ćete među njima prepoznati i žene nekih poznatih osoba - nogometaša, direktora, glumaca..." Na pitanje kako ih je upoznao Zlatko L. je odgovorio:

"Mogao bih reći: profesionalna tajna - ali neću. Njihovi muževi su često odsutni, najčešće u inozemstvu. One su same, a još su mlade i... željne, razumijete što hoću reći. Ja im priđem u određenom trenutku i obično sve bude u redu. Prvo od njih napravim svoje ljubavnice, a kasnije... Njihove brojeve telefona samo ja imam, samo ja im zakazujem sastanke i ugovaram poslove. Jednostavno, garantiram diskreciju, i to apsolutnu diskreciju, a uzimam izvjesnu proviziju".

Zlatko L. objasnio je i koje su bile ostale kategorije prodavačica ljubavi u Zagrebu.

"Ovo su bile one izvan kategorije. Inače, prva kategorija su takozvane barske dame i animir dame - barske ljepotice, umjetnice, trećerazredne pjevačice, igračice i striptizete - sve su one vrlo lijepe i zgodne, a osim toga i znaju svoj posao odlično".

I danas se, kao i prije 40-50 godina u Zagrebu, prostitucijom bave svi profili žena. Od studentica željnih provoda, skupih torbica, cipela i bundi, koje si ne bi mogle priuštiti na drugi način. Iz profila nekoliko njih na Facebooku vidi se da žive od danas do sutra. Uz statuse "Danas je još jedan neradan dan" nalazi se fotografija kokaina razvučenog u liniju i novčanica od 100 dolara.

U posao su ušle i samohrane majke u kasnim tridesetim i ranim četrdesetima s dvoje-troje djece, koje, pritisnute neimaštinom ne vide drugi izlaz. Riječ je o, primjerice, ženi koja se nakon 15-20 godina braka razvede i ostane s djecom. Ako joj bivši muž ne plaća alimentaciju i ako dobije otkaz, na granici je preživljavanja i onda, ne videći drugog izlaza, uđu u prostituciju.

A kad si jednom u tome, teško je izaći. No ovakvi slučajevi su rijetki.

Klijenti koji traže usluge prostitutki svih su dobi i profila - od mladića, situiranih muškaraca u 30-ima, nogometaša, biznismena, kriminalaca... Traže sve, od klasičnog seksa do toga da djevojka odjene erotsko rublje i štikle, pa nadalje oralni seks, analni... Prema jednoj blic anketi, doduše na malom uzorku, dame noći kažu kako njihova iskustva govore da je većina, čak 80 klijenata, imala "male alatke", oko 10 cm. Prostitutkama su najdraži klijenti tzv. brzanci, koji plate za sat vremena, a svrše za pet minuta.

Najteže zarađeni novac je kad naiđu na mušterije na viagri i speedu ili kokainu, kojima "stoji" i po sat-dva. Kao u svakom poslu, i na prostituciju se odnosi zakon tržišta.

U Zagrebu postoji i dama koja se bavi sado-mazom i dominacijom. Radi sama u stanu s ogromnim dildima, bičevima, lisicama... Sama se odjene u crni kožni komplet i visoke čizme. Dolaze joj muškarci željni boli i ponižavanja. Seksualnih odnosa s klijentima nema, a sat vremena naplaćuje 100 eura. I posao joj cvjeta.

Među stalnim mušterijama je i poznato javno lice sklono moralnim eskapadama u medijima, koji, unatoč nizu obiteljskih i poslovnih obveza, uspije naći dva sata vremena na tjedan kako bi posjetio dominu. Nakon vezanja i batina (izvedenih tako da se ne vide tragovi) klijent s "gazdaricom" popije piće, plati i ode doma spreman na novi krug moralnih prodika i dociranja. U ovom poslu postoji i niz nepisanih pravila. Stanovi koje cure unajmljuju u pravilu se nalaze u neboderima ili u zgradama s puno katova, gdje se susjedi slabo poznaju i gdje svatko gleda svoja posla. Nadalje, ako cure pružaju usluge u stanu klijenta, uglavnom ih tamo odveze svodnik, koji ih čeka u autu. Ako rade same, samo mali dio ih se doveze svojim autom. U pravilu do klijenta dolaze taksijem no mnoge doveze i svodnik, kao glavni like naše mračne priče.

"To je zdravstveni problem, ali nikakvih podataka o tome nemamo..."

Međunarodna istraživanja pokazuju da su žene (i muškarci) koji se bave prodajom seksualnih usluga izloženi nizu zdravstvenih rizika. Seksualne radnice često su žrtve nasilja, što dodatno narušava njihovo fizičko i psihičko zdravlje. U Hrvatskoj je prvo istraživanje rizičnih ponašanja i izloženosti nasilju među seksualnim radnicama napravljeno 2008. godine, a proveli su ga nevladina udruga Let i sociolog prof. dr. Aleksandar Štulhofer.

U Splitu je upitnik ispunilo 77 sudionica koje se bave davanjem seksualnih usluga te 79 u Zagrebu, u razdoblju između veljače i lipnja 2014. godine. Oko dvije trećine svih anketiranih žena je završilo srednju školu. Nešto više od trećine sudionica u istraživanju, osobito one koje su intervjuirane u Splitu, intravenski je ubrizgavalo drogu, što već samo po sebi donosi povećan rizik od raznih bolesti, poput hepatitisa i HIV-a.

Prosječna dob sudionica istraživanja u Splitu je bila 34 godine, a u Zagrebu 38. Zanimljivo je da je 16 posto njih bilo u braku, a 37 posto u stalnoj vezi. Pokazale su prilično dobro znanje o virusu HIV-a, a većina njih se testirala na HIV. Više od polovine testiralo se čak i nekoliko puta. No zabrinjavajuće je da od ispitanih seksualnih radnica dvije trećine koristi kondom pri svakom spolnom odnosu, a čak trećina ga koristi neredovito ili ga nikad ne koristi.

Ne smije se zanemariti ni psihičko zdravlje žena koje su u seksualnom biznisu, a tu veliku ulogu, među ostalim, igra i izloženost nasilju. Nažalost, više od polovine tih žena barem je jednom u životu doživjelo silovanje. Prema dobrom dijelu prostitutki klijenti su nasilni, ali ne samo oni nego i njihovi stalni partneri. S obzirom da je prostitucija u Hrvatskoj ilegalna, ističe se u istraživanju, seksualnim radnicama je zbog toga onemogućena zaštita od nasilja i zakonski progon nasilnika u pravilu nije moguć.

Prof. dr. Josip Begovac, voditelj referentnog centra za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om u Klinici za infektivne bolesti "Fran Mihaljević", kaže da je prostitucija svakako javnozdravstveni problem, ali s obzirom da je ilegalna, suočavamo se s problemom manjka relevantnih podataka o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti seksualnih radnica. Iz istog razloga nema ni organizirane zaštite tih žena u zdravstvenom sustavu.

Srećom, kaže prof.dr. Begovac, žene iz svijeta prostitucije nisu praktički uopće zastupljene u HIV pozitivnoj populaciji u Hrvatskoj. Općenito je, tumači stručnjak, vrlo malo zaraženih žena i kod nas vlada onaj tip epidemije koji u najvećem broju slučajeva zahvaća muškarce. No u slučaju testiranja na HIV ili bilo kojeg drugog medicinskog pregleda, zdravstveni radnici zapravo ni ne mogu znati je li riječ o seksualnim radnicama jer žene takve podatke taje zbog straha od prijave i činjenice da se bave ilegalnim poslom. Većina njih će, kažu iskustva, ginekologu, primjerice, reći samo da su imale rizičan seksualni odnos, ali ne i što doista stoji iza toga.

U zagrebačkoj udruzi Let, koja, među ostalim, i pomaže ženama iz svijeta prostitucije, kažu da su nekad organizirali besplatne ginekološke preglede za seksualne radnice, ali zbog manjka novca od tog su programa morali odustati. Tako da žene koje se bave davanjem seksulnih usluga, kažu, dobivaju zdravstvenu pomoć po istim osnovama kao i svi drugi osiguranici. Koliko je neželjenih trudnoća među hrvatskim seksualnim radnicama nitko ne može reći jer takvih podataka nema. A što je s mentalnim zdravljem ovih žena?

- Ne možemo dati mišljenje o tomu jer ne postoje procjene ukupnog broja seksualnih radnica, niti se radi posebna statistika o njihovom mentalnom zdravlju, u odnosu na ukupan broj oboljelih od duševnih bolesti ili ovisnosti. Generalno, seksualnim radom se u Hrvatskoj bave muškarci i žene različitih životnih dobi i različitih socioekonomskih uvjeta. Seksualni rad je heterogen i ima više nivoa, od uličnog do elitnog. Neke žene rade same, a neke imaju makroa. Isto tako, nekima je to jedini izvor prihoda, a nekima dodatni. Ima ih i koje se tim poslom bave povremeno, ne stalno. Kad su seksualni radnici u pitanju, zbog zakonodavnih okvira riječ je o vrlo teško dostupnoj kategoriji ljudi - tumači Iva Jovović iz udruge Let.

