'Ja mogu izgubiti samo život, ne bojim se siledžija i batinaša'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti nakon sinoćnjeg upada skupine prosvjednika u zgradu RTS-a koji su tražili da ih se ugosti u informativnim emisijama.

- Nisu fašist Obradović, tajkuni Đilas i Jeremić naročito hrabri da bi oni mogli ići malo dalje, dalje od uplašenih dama na desku RTS-a, kaže Vučić.

- Mjesecima smo šutjeli na uvrede i besmislice koje nam upućuju fašist Obradović i tajkuni Đilas i Jeremić. Otvorili smo 200 tvornica i pogona u zadnjih pet godina i time se ja ponosim. To su rezultati našeg rada. To drugi nisu učinili, oni se mogu samo ponositi brojem zatvorenih tvornica i onim što su pokrali od našeg naroda. Oni viču Vučiću lopove, a to im naređuju da viču oni najveći lopovi koji su pokrali narod. Srbija neće dopustiti da se nasiljem bilo koga ugrožava. Svi oni koji misle da napadima na ljude možete ostvarit političke rezultate, grdno se varate, kaže Vučić i nastavlja:

- Obradović, Jeremić i Đilas moraju se vratiti na vlast. Znaju oni da je završena istraga o tajkunima. Znaju oni koliko su novca opljačkali baš od tog RTS-a. Nervoza je i kod drugih tajkuna koji ih podržavaju i ja ih razumijem. Ja nemam strah, mogu izgubiti samo život, ništa više. Ne bojim se sile batinaša, moj je posao braniti Srbiju i nema ništa veće od toga da obranim Srbiju od tajkunskim siledžija i fašističkim batinaša.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Vučić je poručio kako je nasilju došao kraj:

- Molim pristojne ljude na ne sudjeluju u nasilju, svi koji su sudjelovali u nasilju, odgovarat će pred zakonom.

Nakon inicijalnog obraćanja, okupljeni na press konferenciju zapljeskali su Vučiću.

Predsjednik Srbije naglasio je da je današnji skup neprijavljen te da se okupilo točno 1023 ljudi:

- Misle da imaju pravo određivati sudbinu ove zemlje. Nemojte se bojati, naši nadležni organi mogu sačuvati državu od nasilja

- Srbija nikad neće biti fašistička zemlja i nikada fašistička banda koju predvode Đilas i Jeremić neće vladati ovom zemljom, izjavio je Vučić i zaradio pljesak dijela novinara.