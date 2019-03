'Prvo mi je zabio vilicu u nogu, a zatim mi zario nož u koljeno'

Jeste li znali da se svaki dan u Hrvatskoj zlostavlja 20 žena, odnosno - žrtvama obiteljskog nasilja postanu točno 7284 žene godišnje. Danas objavljujemo drugi dio brutalne ispovijesti žene koja je spas pronašla u sigurnoj kući. Suprug se nad njom sadistički iživljavao čak i dok je bila trudna. Obitelj je znala, ali je šutjela. Susjedi nisu poduzimali ništa. Prijatelji su okretali glavu... Nemojte šutjeti i vi. Prijavite ako znate da iza zatvorenih vrata postoje žrtve obiteljskog nasilja.

'On je u stanju ubiti me'

“K...o, izgledaš ko majmun, odvratna si, ima Boga što nemaš svoju mamu, ni ti nisi dobra mama”, izgovorio bi i krenuo me tući. Šakom me udario u glavu, gurnuo me, pala sam na pod i nastavio me vrijeđati. Uzeo je i palicu i prijetio mi: “Sad ću te s ovim ubiti“.

Ali nije, izašao je i pustio me na miru. Njegove prijetnje smrću bile su gotovo svaki put kad me tukao, a zbog tih njegovih prijetnji ja se njega stvarno jako bojim. Mislim i znam da je on u stanju ubiti me. Rekao mi je da se ne boji zatvora ako me ubije. Te iste 2010., negdje na jesen, jednom sam prilikom zaspala, a on je kasno došao. Probudio me i iz spavaće me sobe grubo za ruku dovukao do dnevnog boravka, i napao. Počeo je vikati “Šta ti mene varaš, vidio sam sve na fejsu (Facebooku), k...o”.

Tad je: “Sad ću te ubiti, sad te nema tko spasiti, sad te nema tko braniti”.

Govorio mi je da priznam da sam radila lažne profile, da on ima svjedoke za to... Ja sam cijelo vrijeme govorila da nisam ništa kriva, da nemam profile i da ga ne varam, ali mi nije vjerovao.

Tad je otišao po čašu vode u kuhinju i vratio se s nožem i vilicom i rekao: “Ne, ja tebi ništa ne vjerujem, ti si k...a, zapamtit ćeš me, k...o”. Ja sam htjela pobjeći i otići, ali spriječio me fizički i riječima: “Ne ideš ti nigdje” pa mi je tad zabio vilicu u nogu i nakon toga mi je opet rekao da mi ne vjeruje i ubo me nožem u koljeno. Još danas imam ožiljak.

Nisam išla doktoru jer mi nije dao i jer mi je prijetio da će me ubiti ako ikome kažem. To mi je otvoreno ovim riječima rekao: “Meni zatvor ne smeta, imat ću šta za jest i pit, živjet ću kao kralj.” Njegova sestrična zbrinula mi je koljeno Bivacinom i povezala ranu.

Od te 2010. počeo je pravi pakao jer me počeo svakodnevno vrijeđati, govoriti da sam mu upropastila život i da sam kriva za sve. U zimu 2011. počeo me daviti. Vrijeđao je dijete naših poznanika, a ja sam to dijete branila. Počeo je vikati: “Ti sigurno ideš tamo, ideš radi seksa, kurvaš se”, i tad me počeo daviti objema rukama. Udarao me po licu otvorenim dlanom, ali i udarao šakom u glavu...

'Slomio mi je prste, liječniku sam rekla da sam pala'

U ljeto, znam točan datum - 25. kolovoza 2011. - došao je kući popodne i počeo me opet vrijeđati riječima: “K...o, droljo, izgledaš ko majmun”. Pljunuo me i napadao zašto ja ne silazim s kata dolje čistiti kuću, zašto moraju čistiti njegova mama ili sestra i počeo me tući po glavi, nekoliko puta me udario šakom u glavu, gurnuo me, i ja sam od toga pala u nesvijest. Polijevao me vodom i pljuvao. Došla sam k svijesti, ali me i dalje nastavio polijevati vodom i pljuvati po meni, smijući se. Ja sam otišla u kupaonicu presvući se i zaključala sam se, ali je lupao po vratima i na kraju razvalio vrata. Psovao je i vikao “J...m ti mater, k...o, ne zaslužuješ što živiš u toj kući”.

Ja sam se htjela maknuti od njega, otišla sam u sobu, a djeca su bila u svojoj sobi sama i gledala crtić. Došao je za mnom, počeo me tući šakama. Branila sam se, ali tad me uzeo za ruke i jednom rukom mi na mojoj jednoj ruci izvrnuo prste i slomio mi dva prsta. Ja nisam ni plakala, od šoka. Nisam osjećala ništa. Kako sam još bila u donjem rublju i šokirana stajala, on me obukao i vozio me u bolnicu. Kći je vidjela da mi je slomljen prst i pitala je što je, a suprug je rekao da mi je stol pao na prst. U autu sam tek počela vrištati od bola, govorila sam da mi je slabo da ću se srušiti. Stao je na benzinsku da mi da vode, zatim smo išli kod njegove tetke i tek tad smo išli svi troje u bolnicu. Operirali su me, ali liječniku nisam rekla da mi je polomio prste nego da sam pala.

U ožujku 2013. batina sam dobila jer mi nije dao da idem s njegovom mamom na rođendansko slavlje u široj obitelji. Počeo me vrijeđati, ja sam se branila riječima, na što je on poludio i rekao: “E, sad ćeš vidjeti što ću ti napraviti”. Gurnuo me i bacio na pod, pokušala sam povući krevet blizu sebe da me ne može dohvatiti, ali je maknuo krevet.

Počeo me udarati nogama i cipelariti po rebrima i leđima. Udarao me bezbroj puta dok nisam počela glasno vrištati. Tad je došao njegov tata i obranio me, maknuo ga od mene i rekao mu neka prestane i hoće li završiti u zatvoru zbog k...e. Ja sam sišla, sve me boljelo, nisam mogla disati i rekla je njegova mama da idemo u bolnicu.

Nisam rekla liječniku da me muž tukao nego da sam pala i udarila se, iako znam da mi liječnik nije povjerovao i da mu je sve bilo jasno. Treće dijete, kćer, rodila sam u prosincu 2012. godine. u ožujku 2013. saznala sam da imam rak grlića maternice i u lipnju iste godine odlazim na operaciju.

>>> Kraj drugog nastavka