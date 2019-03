'Ja sam nasljednica': Varala je poznate, plaćali su joj račune...

Anna Delvey družila se s poznatima i davala je napojnice od 100 dolara. Tvrdila je da je njemačka nasljednica koja ima 60 milijuna dolara, a prevarila je prijatelje, banke, hotele, magazine, poznate...

Anna Delvey rodila se u Rusiji kao Ana Sorokin 1991. godine. Kada je imala 16 godina preselila se u Njemačku. Kasnije se preselila u London. Stažirala je u pariškom magazinu Purple. Ondje se sprijateljila s glavnim urednikom Olivierom Zahmom i on je bio prvi kojeg je uvukla u svoju mrežu laži i manipulacija.

Nakon što je uhićena 2017. godine saznalo se Anna nema ni centa i da joj otac nije ni diplomat niti naftni tajkun kako je tvrdila već bivši vozač kamiona.

Anni sude u New Yorku, ali je moguće da će ju deportirati u Njemačku jer joj istječe viza. Živjela je u luksuznom hotelu u New Yorku koji si nije mogla priuštiti. U jednom je trenutku hotelu bila dužna čak 30.000 dolara. Obećala je prijateljici put u Maroko koji je trebao biti plaćen, a na kraju je prijateljica dobila račun od 62.000 dolara.

Foto: Johannes Schmitt-Tegge/DPA/PIXSELL

Varala je i banku i tražila kredit od 22 milijuna dolara. Nosila je skupu odjeću, družila se s ljudima koji imaju puno novaca pa je tako kolekcionara umjetnina iz Kine, Michaela Xufu Huanga nagovorila da njegovim privatnim avionom otputuju na biennale u Veneciju. On je platio cijeli put, a Anna mu je obećala vrati novac. Naravno to nikada nije napravila, a Huang ju nije tužio jer se nije radilo o velikom iznosu. Sve je bilo u redu dok Anna nije ostala bez novaca. I kada su ju uhitili rekla je da čeka tetu da dođe iz Njemačke.

