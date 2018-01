"Ja sam pobjegao iz Alcatraza. Sada se želim vratiti, nije šala'

Okružen hladnim i nemirnim vodama Pacifika, zatvor Alcatraz čak je 29 godina bio na glasu kao mjesto s kojeg nitko ne može otići, barem ne živ. No godine 1962. tri su zatvorenika - braća John i Clarence Anglin, te Frank Morris - pobjegli sa otoka. Policija i svi ostali pretpostavili su kako su muškarci umrli u moru, no televizijska kuće CBS 2013. je dobila pismo od čovjeka koji se predstavlja kao John Anglin.

Foto: Screenshot

- Zovem se John Anglin, i 1962. sam s bratom Clarenceom i Frankom Morrisom pobjegao s Alcatraza. Imam 83 godine i u lošem sam stanju, imam rak. Da, svi smo te noći ostali živi, ali jedva. Ako na televiziji objavite da sam u zamjenu za medicinsku njegu voljan na najviše godinu dana ponovno otići u zatvor, reći ću vam točno gdje sam. Ovo nije šala - napisao je 'navodni' bjegunac koji je nadodao kako je život proveo prvo u Seattleu, pa Sjevernoj Dakoti a onda se, kaže, vratio na jug Kalifornije.

Foto: screenshot/Youtube

Ured maršala analizirao je pismo - od DNK do rukopisa - no nisu došli do konkretnog zaključka.

- Uvriježeno mišljenje bilo je da su se muškarci utopili tijekom bijega. Ako su ostali živi nema razloga da vjerujemo da su se iz temelja promijenili i počeli živjeti živote bez kriminala - kažu o pljačkašima banaka iz FBI-ja.

- Sjećam se da me probudila sirena, i nisam znala što bi jer to nitko nikada nije čuo na Alcatrazu. Pretpostavila sam da su poginuli pri bijegu, posebno s obzirom da im baš nitko kasnije nije ušao u trag - kaže Jolene Babyak koja je tada imala 15 godina, a njezin je otac bio upravitelj.

Foto: Lewis Stickley/Press Association/PIXSELL

U San Franciscu slučaj bjegunaca je prerastao u urbanu legendu. O njemu se priča, piše i raspravlja i danas. Federalci su nakon bijega objasnili kako su zatvorenici napravili svojevrsnu 'bušilicu' od motora usisavača kako bi raširili već postojeće prolaze i provukli se u mrežu cijevi koja je bila nezaštićena.

Foto: Wikimedia Commons

Oruđe za bijeg izrađivali su u improviziranom skrovištu iznad njihović ćelija gdje su skrivali stvari. Kroz ventilacijski sustav pobjegli su na krov zatvora. Spustili su se niz zidove i otisnuli se u svom plovilu sastavljenom od 50 kabanica. Napravili su i drvena vesla. Sljedeće jutro umjesto zatvorenika u njihovim su krevetima pronađene lutke od žbuke, papir-mašea, boje i prave ljudske kose.

U 14 pokušaja čak 36 zatvorenika probalo je napustiti Alcatraz. Čak 23 su uhvaćena, šesterica su ubijena, a dvoje se utopilo. Osim Morrisa i Anglinsa još dvojica nisu pronađena, iako se misli da su se i oni utopili.