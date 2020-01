'Ja sam uvijek sam spreman na suradnju ako je bude želio...'

Čestitka pobjedniku. Najpametniji nauče iz tuđih grešaka, a manje pametni iz svojih grešaka", kazao je Bandić uoči svečanog prijema povodom proslave pravoslavnog Božića koji su organizirali Srpsko narodno vijeće i Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL Milanović i Bandić na predizbornom skupu SDP-a tijekom parlamentarnih izbora 2007.

Rekao je i da je spreman surađivati sa svima. "Bit će dobro. Uvijek sam spreman na suradnju ako bude želio", dodao je.

Iako je Kolinda Grabar-Kitarović, koju je Bandić podržavao za predsjednicu, izgubila u Zagrebu od svog protukandidata, zagrebački gradonačelnik je ustvrdio: "Nikad mi nismo izgubili u Zagrebu".

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL Milanović i Bandić 2009. godine

Novinarima je poručio da će se načekati da izgubi u Zagrebu, a da je sve ostalo stvar demokracije.

Dodao je i da je on uvijek na strani pobjednika i da je pobjednik - on, i to šest puta.