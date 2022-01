Nakon blagdanskog raspoloženja i proslava Hrvatsku su dočekale poražavajuće brojke novozaraženih od koronavirusa. Peti val pandemije toliko je uzeo maha da se za testiranje čeka i do nekoliko dana. Na temu koronavirusa i velikog broja novozaraženih za HRT razgovarala je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

- Situacija je ozbiljna i treba ju evaluirati svaki dan, rekla je Marija Bubaš.



Dodala je da udio od 50 posto pozitivnih u testiranima govori da se omikron širi te da nismo ni svjesni kojom brzinom.



- Kakva je situacija u Europi, drugačije ne može biti ni kod nas - istaknula je.



Osvrnula se i na brze antigenske testove.





- Brzi antigenski testovi nisu bili u to vrijeme kada se počelo dijagnosticirati s PCR niti blizu kvalitetni kao što su danas. I nisu bili time niti pouzdani. Onda smo došli do kraja prve godine epidemije, pa smo ušli u drugu godinu epidemije. Znači, prošli smo 2020. i u 2020. samo već pred kraj godine počeli imati dosta kvalitetnije brze antigenske testove, koji su tada služili da bi se utvrđivalo jer rezultat se dobivao za petnaest minuta za razliku od PCR testa, gdje se rezultat dobije za četiri sata u najboljem, idealnom slučaju. Dakle, ti su nam testovi služili za prekidanje lanaca zaraze i za otkrivanje, pogotovo kod simptomatskih. Što su bili kvalitetniji, to su nam služili za dijagnostiku zaraze kod asimptomatskih osoba. Danas su oni gotovo pa kvalitetni kao i PCR, govorim za osobe koje imaju razvijene simptome. I zato ih danas koristimo za utvrđivanje kao metodu utvrđivanja pozitiviteta kod simptomatskih osoba, istaknula je.

Bubaš je istaknula kako Izrael primjenjuje odličan pristup liječenja. Naime, liječenje kod kuće kojim se ne bave bolnički liječnici, već liječnici obiteljske medicine.



- Od trenutke hospitalizacije oboljele osobe od COVIDA do smrtnog ishoda prošlo je u prosjeku 12,9 dana. To za mene znači da su kod kuće bili neadekvatno skrbljeni, čini mi se da je i značajno pao broj kućnih posjeta pa su ljudi kasno došli u bolnicu i odmah završili na respiratoru - rekla je.

Nastavno na odgovor Bubaš, voditeljicu je zanimalo znači li to da želi reći da je u primarnoj zaštiti odrađen loš posao.

- Ja samo govorim činjenice, a vi zaključite što hoćete, ali mi nemojte stavljati riječi u usta - rekla je Bubaš.

- Ovo nisu vremena kada kažemo da je u WHO regiji u prvom tjednu ove godine zaraženo 7 milijuna ljudi, a da će u 6-8 tjedana biti zaraženo 50 posto populacije. Nije vrijeme za velike razgovore. Ovo su izvanredna vremena koja od nas očekuju da se ponašamo izvan okvira - rekla je.

Bubaš dodaje da ona najviše vjeruje svojoj liječnici obiteljske medicine i da ne bi voljela da ju odbije kada joj dođe s temperaturom, i ne napravi brzi antigenski test.

Osvrnula se i na 'novo normalno' točnije novu kulturu ponašanja i odgovornosti koju pandemija povlači za sobom.

- Morat ćemo razviti novu kulturu ponašanja i novu kulturu odgovornosti, a to je da ćemo sami morati raditi samotestove. Liječnici obiteljske medicine su snaga koje se ne možemo i ne smijemo odreći, a oni moraju svoju ulogu eksploatirati do svog maksimuma. To znači reorganizacija, izlazak iz okvira redovnog funkcioniranja i ponovno primati u ordinaciju ljude s temperaturom - rekla je Bubaš.